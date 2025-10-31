台中2處假日輕急症中心11月2日上路 議員質疑沒宣導

衛福部為解決醫學中心急診壅塞，推動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，11月2日上路，其中台中市有2處。市議員陳政顯今質詢，UCC後天就試辦，但多數的市民都不知道，還誤以為是咖啡品牌，衛生局有無宣導嗎？衛生局長曾梓展說，會利用這兩天加緊宣傳。

台中市衛生局說明，台中二處UCC，分別是台安醫院雙十分院，以及家健聯合診所，假日突發燒、呼吸道感染、腸胃炎、輕度外傷等輕中度不適症狀，別急著衝大醫院排隊人擠人，建議到台中市的假日輕急症中心就診，服務時間都下每周日及國定假日，上午8時至晚間12時。

陳政顯在市議會質詢時說，UCC後天就試辦，服務的項目為泌尿科、家醫科、神經內科，骨科、復健科，目的就是希望民眾在假日若遇發燒或者是簡單傷口等，不要再擠醫學中心。UCC雖收部份負擔150元，加上掛號費250元，只需要400元，較醫學中心便宜，但一般民眾還是習慣衝醫學中心，他質疑設置的成效。曾梓展答覆，醫學中心看急診，掛號費加部份負擔達上千元，費用有差距。

陳政顯質疑，台安醫院附近的住戶都不知道有UCC，衛生局到底有無在宣傳？真的對民眾有幫助？另外，若UCC無法處理重大傷病，還不是要轉到附近的醫學中心。

曾梓展指出，UCC試辦計畫相關辦法，是在這2周才由中央核定，會積極宣導，目的在於現在台中市的3大醫學中心太壅塞，有中輕症分流到UCC，台安醫院雙十分院與中國附醫合作，家健聯合診所則與台中榮總合作，重症患者可透過綠色通道，分別進入合作的醫學中心就診，另外，UCC醫護是另聘，並非抽調現有醫療院所人力，不會造成現有醫療院所人力負擔。