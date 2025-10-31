快訊

台中2處假日輕急症中心11月2日上路 議員質疑沒宣導

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員陳政顯質疑，衛生局沒宣傳假日輕急症中心，衛生局長曾梓展說，會利用這兩天加緊宣傳。記者趙容萱／攝影
台中市議員陳政顯質疑，衛生局沒宣傳假日輕急症中心，衛生局長曾梓展說，會利用這兩天加緊宣傳。記者趙容萱／攝影

衛福部為解決醫學中心急診壅塞，推動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，11月2日上路，其中台中市有2處。市議員陳政顯今質詢，UCC後天就試辦，但多數的市民都不知道，還誤以為是咖啡品牌，衛生局有無宣導嗎？衛生局長曾梓展說，會利用這兩天加緊宣傳。

台中市衛生局說明，台中二處UCC，分別是台安醫院雙十分院，以及家健聯合診所，假日突發燒、呼吸道感染、腸胃炎、輕度外傷等輕中度不適症狀，別急著衝大醫院排隊人擠人，建議到台中市的假日輕急症中心就診，服務時間都下每周日及國定假日，上午8時至晚間12時。

陳政顯在市議會質詢時說，UCC後天就試辦，服務的項目為泌尿科、家醫科、神經內科，骨科、復健科，目的就是希望民眾在假日若遇發燒或者是簡單傷口等，不要再擠醫學中心。UCC雖收部份負擔150元，加上掛號費250元，只需要400元，較醫學中心便宜，但一般民眾還是習慣衝醫學中心，他質疑設置的成效。曾梓展答覆，醫學中心看急診，掛號費加部份負擔達上千元，費用有差距。

陳政顯質疑，台安醫院附近的住戶都不知道有UCC，衛生局到底有無在宣傳？真的對民眾有幫助？另外，若UCC無法處理重大傷病，還不是要轉到附近的醫學中心。

曾梓展指出，UCC試辦計畫相關辦法，是在這2周才由中央核定，會積極宣導，目的在於現在台中市的3大醫學中心太壅塞，有中輕症分流到UCC，台安醫院雙十分院與中國附醫合作，家健聯合診所則與台中榮總合作，重症患者可透過綠色通道，分別進入合作的醫學中心就診，另外，UCC醫護是另聘，並非抽調現有醫療院所人力，不會造成現有醫療院所人力負擔。

醫學中心 衛生局 台中市

相關新聞

台中2處假日輕急症中心11月2日上路 議員質疑沒宣導

衛福部為解決醫學中心急診壅塞，推動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，11月2日上路，其中台中市有2處。市議員陳政顯今...

彰化長青福利卡搭台鐵補助 11月1日起每趟增為45元

彰化縣政府為因應台鐵今年6月23日起調整票價，並落實照顧長輩與身心障礙朋友的交通需求、減輕日常支出。今年11月1日起，彰...

斥資13億完工大肚「藍色公路」延伸向上路 暢通中市南區路網

總經費高達13.26億元，台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程今天正式通車，這條全長1864公尺、寬20公尺的道路自遊...

清水馬拉松嘉年華會明登場 5摩門傳教士首參賽…超強背景曝

台中「清水馬拉松嘉年華會」明天登場，今年邁入第8屆近年每屆都有2000多人報名且越來越多民間團體參與，其中耶穌基督後期聖...

角逐彰化縣長 民進黨4人提名之爭升溫

2026彰化縣長選舉，民進黨有4人爭取提名，彰化市前市長邱建富昨率先成立「彰化富競選辦公室」，展現決心。對於黨內傳出已有...

觀察站／彰化綠內戰 藍白未整合 各埋隱憂

民進黨共有4人爭取彰化縣長提名，黨內競爭日趨白熱。政壇皆明白，若提名過程欠缺共識，勢必埋下分裂隱憂；相對地，藍白陣營若遲...

