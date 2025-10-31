聽新聞
0:00 / 0:00
彰化長青福利卡搭台鐵補助 11月1日起每趟增為45元
彰化縣政府為因應台鐵今年6月23日起調整票價，並落實照顧長輩與身心障礙朋友的交通需求、減輕日常支出。今年11月1日起，彰化縣長青幸福卡補助搭乘台鐵，每趟最高補助30元提高至45元，調整幅度達50%。
縣府指出，長青幸福卡台鐵補助自2023年開始實施以來深獲肯定，原每趟次最高補助30元；明天起凡搭乘台鐵列車時，起訖站其中一站位於彰化縣境內者，每趟次最高補助45元，費用自每月自動匯入的1000點社福點數中扣除，點數每月重置、不累計。
縣府表示，以彰化站為例，往北至泰安站、往南至林內站，因半票車資在45元以內，均可免費搭乘。
縣府社會處說，搭乘方式與以往相同，進出站皆須感應長青幸福卡完成扣抵，補助僅適用臺鐵電子票證列車，不包含觀光列車、太魯閣號、普悠瑪號、3000型自強號及其他指定車種；對號列車也不提供劃位。
縣府也提醒，長青幸福卡為專人專用，不得轉借他人使用，如經查獲冒用，第一次將停權半年，第二次將永久停權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言