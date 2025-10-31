彰化長青福利卡搭台鐵補助 11月1日起每趟增為45元

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化長青福利卡搭台鐵補助，今年11月1日起，每趟最高增為45元。圖/彰化縣政府提供
彰化縣政府為因應台鐵今年6月23日起調整票價，並落實照顧長輩與身心障礙朋友的交通需求、減輕日常支出。今年11月1日起，彰化縣長青幸福卡補助搭乘台鐵，每趟最高補助30元提高至45元，調整幅度達50%。

縣府指出，長青幸福卡台鐵補助自2023年開始實施以來深獲肯定，原每趟次最高補助30元；明天起凡搭乘台鐵列車時，起訖站其中一站位於彰化縣境內者，每趟次最高補助45元，費用自每月自動匯入的1000點社福點數中扣除，點數每月重置、不累計。

縣府表示，以彰化站為例，往北至泰安站、往南至林內站，因半票車資在45元以內，均可免費搭乘。

縣府社會處說，搭乘方式與以往相同，進出站皆須感應長青幸福卡完成扣抵，補助僅適用臺鐵電子票證列車，不包含觀光列車、太魯閣號、普悠瑪號、3000型自強號及其他指定車種；對號列車也不提供劃位。

縣府也提醒，長青幸福卡為專人專用，不得轉借他人使用，如經查獲冒用，第一次將停權半年，第二次將永久停權。

