彰化縣天使盃走入社區 400多名康復之友玩遊戲融入社會

彰化縣400多名康復之友今到溪湖糖廠，參加衛生局舉辦的第18屆天使盃暨推動心理健康活動，有別於過去團體競賽，今年康復之友自行選擇攤位和復健機構人員、社區民眾一起玩遊戲，從遊戲的人際互動建立與他人連結，重返社區適應一般生活。

彰化縣目前有6千多名康復之友，衛生局邀請18家社區型復健機構設計遊戲和設園遊會攤，有400多名康復之友由機構人員或家屬陪伴參加天使盃活動，只要集滿10個遊戲戳章即可兌換禮物，康復之友沒競賽和闖關的壓力，自由選擇喜歡的遊戲來集章。衛生局為分散攤位人數，帶領康復之友分批搭乘溪湖糖廠小火車遊覽東螺溪風光。

職能治療師公會全國聯合會常務監事周雅旼說，天使盃早期採才藝競賽方式進行，康復之友唱歌、律動一比高下，也展出他們平常的繪畫、手工藝等學習成果，去年到員林市圓林園進行分組闖關，今年改為個人遊戲，期待康復之友能與社區融合，進而達到社會參與的目的，活動中康復之友可分享治療復元過程，增進社區民眾對康復之友的認識。

衛生局副局長蕭惠玲表示，經由規律就醫和服藥，大多數康復之友可重拾上班工作、與人互動交往的正常生活，今參加活動的康復之友很多根本看不出是病人，希望社會大眾以平常心對待和接納，肯定他們的工作能力，歡迎他們回到社區與社會。