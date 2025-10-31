快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資13億完工大肚「藍色公路」延伸向上路 暢通中市南區路網

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影

總經費高達13.26億元，台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程今天正式通車，這條全長1864公尺、寬20公尺的道路自遊園路延伸至向上路，成功打通大肚山交通瓶頸，為地區交通帶來重大改善，更是地方期盼近20年的重大建設終於實現。

建設局長陳大田指出，華南路延伸工程位於山坡地範圍，橫跨大肚區及南屯區，由於涉及土地包含都市計畫道路及非都市計畫區，用地取得程序繁複，順利完成用地取得，使工程得以如期推進，在交通配置上，工程特別於向上路增設近百米左轉車道，並同步規劃機車左轉專用道，免除待轉可直接通行，大幅提升行車效率與安全性。

陳大田並說，華南路延伸工程完工後，將有效紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題，強化大肚區與南屯區間的交通路網，居民前往南屯及市區不必再繞路，大幅縮短車行時間，交通便利性顯著提升，工程同時兼顧生態與行人安全，落實永續環保。

台中市建設局表示，華南路延伸工程分2期執行，道路兩側設有3公尺寬實體人行道，充分保障行人安全。工程保留現地大肚山原生樹種，如小梗黃肉楠、山香圓及小葉赤楠等，針對生長狀況不佳的喬木，則破碎製成木屑，用於植栽沃土與有機肥料。

值得一提的是，配合環境生態調查，為保護白鼻心、穿山甲等野生動物通行安全，工程內設置防護誘導網及生態廊道，以維護當地生態多樣性外，大肚區華南路素有「藍色公路」美譽，此次延伸工程延續原有燈光意象設計，如同將藍色項鍊延長，串起大肚山脈，形成絕世美景，更創造出一條兼具實用性與景觀價值的新道路。

台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影
台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，總經費高達13.26億元，地方期待20年，今天正式通車。記者黑中亮／攝影

都市計畫

延伸閱讀

防非洲豬瘟擴散風險 台中建設局增設圍網全面防堵

竹市東大路地層下陷！地下室工程惹禍 竹市府緊急安置19戶

黑熊、石虎入畫！南投林保署治山工程識別系統 奪美國設計大獎

影／「灌籃高手」的搖籃將遷校 苗栗大倫國中分校預定地動土

相關新聞

斥資13億完工大肚「藍色公路」延伸向上路 暢通中市南區路網

總經費高達13.26億元，台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程今天正式通車，這條全長1864公尺、寬20公尺的道路自遊...

清水馬拉松嘉年華會明登場 5摩門傳教士首參賽…超強背景曝

台中「清水馬拉松嘉年華會」明天登場，今年邁入第8屆近年每屆都有2000多人報名且越來越多民間團體參與，其中耶穌基督後期聖...

角逐彰化縣長 民進黨4人提名之爭升溫

2026彰化縣長選舉，民進黨有4人爭取提名，彰化市前市長邱建富昨率先成立「彰化富競選辦公室」，展現決心。對於黨內傳出已有...

觀察站／彰化綠內戰 藍白未整合 各埋隱憂

民進黨共有4人爭取彰化縣長提名，黨內競爭日趨白熱。政壇皆明白，若提名過程欠缺共識，勢必埋下分裂隱憂；相對地，藍白陣營若遲...

豬瘟防疫 外埔綠能園區熟廚餘設備現轉機

台中市外埔綠能生態園區是全國首座生質能源發電場，每天可將110公噸生廚餘去化發電，不過原計畫建置的二期熟廚餘設備，因廠商...

最澎湃的馬拉松就快起跑 田中馬今曝光任賢齊返鄉開唱

2025台灣米倉田中馬拉松11月8日、9日登場，今天在田中鎮龍江館舉辦起跑暖身活動，提前曝光「520心田中音樂節」卡司陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。