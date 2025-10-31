斥資13億完工大肚「藍色公路」延伸向上路 暢通中市南區路網

總經費高達13.26億元，台中市大肚區「藍色公路」華南路延伸工程今天正式通車，這條全長1864公尺、寬20公尺的道路自遊園路延伸至向上路，成功打通大肚山交通瓶頸，為地區交通帶來重大改善，更是地方期盼近20年的重大建設終於實現。

建設局長陳大田指出，華南路延伸工程位於山坡地範圍，橫跨大肚區及南屯區，由於涉及土地包含都市計畫道路及非都市計畫區，用地取得程序繁複，順利完成用地取得，使工程得以如期推進，在交通配置上，工程特別於向上路增設近百米左轉車道，並同步規劃機車左轉專用道，免除待轉可直接通行，大幅提升行車效率與安全性。

陳大田並說，華南路延伸工程完工後，將有效紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題，強化大肚區與南屯區間的交通路網，居民前往南屯及市區不必再繞路，大幅縮短車行時間，交通便利性顯著提升，工程同時兼顧生態與行人安全，落實永續環保。

台中市建設局表示，華南路延伸工程分2期執行，道路兩側設有3公尺寬實體人行道，充分保障行人安全。工程保留現地大肚山原生樹種，如小梗黃肉楠、山香圓及小葉赤楠等，針對生長狀況不佳的喬木，則破碎製成木屑，用於植栽沃土與有機肥料。