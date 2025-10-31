得過流感也別大意 彰衛生局長：病毒株不同仍建議接種疫苗

公費流感及新冠疫苗11月1日將開放第二階段接種對象施打，不過有民眾納悶若今年已得過流感了，是否還需要接種，對此彰化縣府衛生局長葉彥伯說，流感有不同病毒株在流行，若得過流感，建議民眾在急性期過後，症狀緩解後，仍經醫師評估後接種疫苗。

葉彥伯指出，民眾出現類似流感症狀時，可能感染到流感病毒或其他上呼吸道病毒；此外，流感有不同病毒株在流行，民眾有可能在流行季重複感染不同病毒株，所以還是需要接種流感疫苗。

明天起公費流感及新冠疫苗開放至50歲以上無高風險慢性病民眾接種，為方便民眾快速接種，彰化縣提供「彰化疫苗接種預約e點通( HTTPs://gov.tw/fw3 )」線上預約服務。若不方便使用網路預約，合約醫療院所同樣有接種服務，另11月1日起彰化規畫12家全聯門市及1家大全聯門市設站，方便民眾前往接種，相關設站時程表可至衛生局網站查詢。

疫苗接種能有效降低流感及新冠病毒的傳播風險，並保護易受感染族群健康，依據疾管署統計截至10月27日止，「左流右新」開打4周，全國公費流感疫苗接種數為396.5萬人次，新冠疫苗接種數為89.1萬人次。

彰化縣府衛生局提醒，近期氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗，及早獲得免疫保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。