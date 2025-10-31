清水馬拉松嘉年華會明登場 5摩門傳教士首參賽…超強背景曝

台中「清水馬拉松嘉年華會」明天登場，今年邁入第8屆近年每屆都有2000多人報名且越來越多民間團體參與，其中耶穌基督後期聖徒教會也首次有5名美籍傳教士報名，當中有全美越野賽冠軍、州紀錄保持人，教友期望他們應得佳績為教會爭光。

這場台中市議長張清照推廣主辦的馬拉松嘉年華，今年首次有教會傳道部蘭文思、葛傳哲、北川河、龍成皓與劉錦祥等傳教士參加。前四位還沒上大學的年輕人，在高中時曾是田徑、越野選手，為傳教暫停學涯，來台服務。劉錦祥則是剛來台南傳教的資深全馬跑者。

他們這次是「以信仰為動力參加馬拉松，用腳步傳遞希望與信念」。教會台灣高雄傳道部會長柯和輔表示，這象徵年輕人與年長者都以「健康生活與信仰實踐愛與行動的精神」。

蘭文思Vance Langston說，高中跑1600、3200、5000公尺中距離。曾獲猶他州錦標賽3200公尺第二名。回國後希望加入大學跑步隊。葛傳哲Peter Gehring說，傳教前就很喜歡跑步。高中時與隊友創下4x800m猶他州紀錄，傳教結束後會就讀愛達荷州大、繼續跑步。

北川河Jack Beckstrom說，14歲開始跑步。高中時參加田徑和越野跑步比賽，高三時被選上參加全美越野賽跑錦標賽，帶領團隊奪得全美冠軍，被評為全美前60最佳高中跑者。回美後將進入猶他州立大學校隊。他們三人都來自猶他州。

龍成皓Tage Longhurst來自懷俄明州。國中至今都在跑步，高二時加入田徑隊、決定更認真跑步。高三時在Nike Cross Regionals田徑賽拿到第三名。

亞裔的劉錦祥Gary Lew是65歲資深跑者，參加過112場世界各地全馬、包括全球知名的波士頓馬拉松與花蓮的太魯閣峽谷馬拉松，最佳成績2小時47分。他銀行界退休今年與妻子剛來台南擔任傳教士。

會長柯和輔指出，該部約有150位世界各地的年輕傳教士服事，涵蓋台中及以南地區。所有傳教士為教會成員，自願暫停學業與其他追求、離開朋友與家人，離家18個月至兩年「服務他人並幫助人們認識耶穌基督，以及祂如何祝福他們的生命。」

許多傳教士學業優異、可進頂尖大學，也有不少音樂與體育表現出色。參賽4人曾是州頂尖運動員，有機會在大學持續精進，但選擇暫時放下甚至不顧可能犧牲機會的可能，而以完成他們的傳教使命為重。