豬瘟防疫 外埔綠能園區熟廚餘設備現轉機

台中市外埔綠能生態園區是全國首座生質能源發電場，每天可將110公噸生廚餘去化發電，不過原計畫建置的二期熟廚餘設備，因廠商評估較無市場，遲未建置。近期非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘餵豬，市府表示廠商已有意願投入二期設備，要求對方盡快提報告。

台中市環保局表示，外埔綠能生態園區2019年7月9日啟用，以厭氧發酵產生沼氣方式發電，每個工作天約收110公噸生廚餘，全年可處理近3萬公噸廚餘，發電量也逐年上升，從2020年的72.9萬度，上升到2024年的334.4.萬度。

非洲豬瘟疫情後中央宣布全國禁止廚餘餵豬，如何去化大批廚餘成為棘手問題，台中作為疫情爆發地點，不少人將目光放到了外埔綠能生態園區的二期設備。二期設備原本計畫建置熟廚餘處理設備，但由於此前熟廚餘大多賣給養豬場，廠商評估較無市場，遲無建置計畫。

多名藍綠議員詢問環保局，如今非洲豬瘟造成廚餘去化量能缺口，何時可以重啟外埔綠能園區二期設備計畫？議員陳淑華、施志昌、李天生、邱愛珊、林德宇等人表示，如果疫情前二期設備已建置完畢，現在就不必為了去化問題手忙腳亂，促市府加緊腳步與廠商協調。

環保局長陳宏益表示，外埔綠能生態園區的委外廠商今年9月提出二期報告，當時評估認為無法達到財務平衡，10月23日再次提送報告書，仍認為不適合投資；不過當天中央已經禁止餵豬吃廚餘，廠商口頭表示有意願建置二期設備，原則上最快11月底前提出期程報告。

陳宏益說，目前無法確定具體建置期程，且熟廚餘與生廚餘的處理方式有一定差距，廠商可能有額外的考慮；若依照市府原本規畫，二期設備每年約可處理2萬4000公噸左右的熟廚餘。