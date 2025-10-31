聽新聞
0:00 / 0:00
豬瘟防疫 外埔綠能園區熟廚餘設備現轉機
台中市外埔綠能生態園區是全國首座生質能源發電場，每天可將110公噸生廚餘去化發電，不過原計畫建置的二期熟廚餘設備，因廠商評估較無市場，遲未建置。近期非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘餵豬，市府表示廠商已有意願投入二期設備，要求對方盡快提報告。
台中市環保局表示，外埔綠能生態園區2019年7月9日啟用，以厭氧發酵產生沼氣方式發電，每個工作天約收110公噸生廚餘，全年可處理近3萬公噸廚餘，發電量也逐年上升，從2020年的72.9萬度，上升到2024年的334.4.萬度。
非洲豬瘟疫情後中央宣布全國禁止廚餘餵豬，如何去化大批廚餘成為棘手問題，台中作為疫情爆發地點，不少人將目光放到了外埔綠能生態園區的二期設備。二期設備原本計畫建置熟廚餘處理設備，但由於此前熟廚餘大多賣給養豬場，廠商評估較無市場，遲無建置計畫。
多名藍綠議員詢問環保局，如今非洲豬瘟造成廚餘去化量能缺口，何時可以重啟外埔綠能園區二期設備計畫？議員陳淑華、施志昌、李天生、邱愛珊、林德宇等人表示，如果疫情前二期設備已建置完畢，現在就不必為了去化問題手忙腳亂，促市府加緊腳步與廠商協調。
環保局長陳宏益表示，外埔綠能生態園區的委外廠商今年9月提出二期報告，當時評估認為無法達到財務平衡，10月23日再次提送報告書，仍認為不適合投資；不過當天中央已經禁止餵豬吃廚餘，廠商口頭表示有意願建置二期設備，原則上最快11月底前提出期程報告。
陳宏益說，目前無法確定具體建置期程，且熟廚餘與生廚餘的處理方式有一定差距，廠商可能有額外的考慮；若依照市府原本規畫，二期設備每年約可處理2萬4000公噸左右的熟廚餘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言