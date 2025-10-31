觀察站／彰化綠內戰 藍白未整合 各埋隱憂

民進黨共有4人爭取彰化縣長提名，黨內競爭日趨白熱。政壇皆明白，若提名過程欠缺共識，勢必埋下分裂隱憂；相對地，藍白陣營若遲遲無法整合，在「三腳督」局面下，票源分散恐反讓民進黨漁翁得利，對非綠聯盟的執政前景是大挑戰。

民進黨看在藍白未整合，綠營機會大增，4名表態爭取者早已掛起看板、勤跑基層、經營社群，黨內初選熱度愈來愈高。

黨內派系競爭激烈，屬「正國會」系統的立委黃秀芳，連任3屆立委、曾角逐縣長，知名度與組織基礎兼具，外界普遍看好。新潮流系的陳素月則連任4屆立委，獲前縣長魏明谷力挺，在南彰化深耕多年，唯北彰化動能稍弱。彰化市長林世賢則手握行政資源，施政風格創新，企圖藉政績擴張縣級版圖；前縣黨部主委邱建富則早早建立後援會系統，具一定動員實力，率先成立競選辦公室，動作加大。

依民進黨中央規畫，彰化縣長採「徵召」方式產生人選。回顧本屆，黨內未辦民調，由時任黨主席蔡英文直接徵召黃秀芳出馬，最終以近10萬票敗給國民黨王惠美。如今黨中央再度傾向徵召而非初選，甚至傳出「已有內定人選」，黨內雜音隨之浮現。邱建富更公開表示，若提名不透明、公正，他將「另有打算」，凸顯綠營隱憂。

國民黨方面，前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，洪為黨務系統出身，在副縣長任內熟悉縣政運作，近來積極深耕基層。

縣府參議柯呈枋展開地方巡迴，柯也曾任副縣長、立委資歷完整，兩人動作同受關注，未來布局仍視王惠美態度而定。

現任立委謝衣鳯尚未表態，惟其胞弟謝典霖現任縣議會議長，若姊弟分掌縣府與議會，「府會一家」恐引發輿論質疑，加上家族政治包袱沈重，謝家態度成為關鍵觀察指標。

民眾黨部分，立委張啓楷曾任縣工策會總幹事，頗熟地方事務，另獲黨主席黃國昌背書，積極耕耘基層。至於最終是否代表民眾黨出征，仍待藍白走向明朗，再決定。

2026彰化縣長選舉將是藍綠白三方策略與地方派系實力的總體戰。民進黨如何化解徵召爭議、國民黨是否延續執政優勢、民眾黨能否突破結構困境，都將牽動這場中台灣關鍵選戰的走向。