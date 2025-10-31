角逐彰化縣長 民進黨4人提名之爭升溫

2026彰化縣長選舉，民進黨有4人爭取提名，彰化市前市長邱建富昨率先成立「彰化富競選辦公室」，展現決心。對於黨內傳出已有內定人選，邱建富強調，提名過程須透過民調產生人選，如果以非民主或徵召方式，他會有自己的「打算」。

不過，民進黨彰化縣黨部重申，彰化縣屬於徵召區，不辦初選，將由黨中央選對會約談4名參選人，如果協調不成，將透過民調、再經選對會綜合評估，最後黨主席賴清德徵召提名。

民進黨內規定，非執政縣市的縣市長參選人須向中央黨部登記，目前彰化縣已有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及邱建富等4人完成程序，各自勤走基層，並陸續在街頭高掛看板。

邱建富昨搶先成立競選辦公室，黃秀芳預計明天成立，陳素月已有規畫。彰化過去甚少在黨內提名階段就成立辦公室，顯見競爭激烈。

彰化市長林世賢則說，他目前不會設競選辦公室，認為以「先設總部」方式搶跑，形同對中央「叫牌」或「施壓」，不利黨的團結與後續選戰布局。

邱建富強調，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明，他會全力爭取提名，並服從結果，但前提是提名過程必須透過民調產生人選，如果以非民主或徵召方式，他會有自己的「打算」。

邱建富與立委黃秀芳同屬民進黨「正國會」，不過「正國會」日前已發布聲明，推舉黃秀芳代表投入初選，並以違反組織紀律為由，在10月21日決議將邱建富除名。

邱建富說，他為了縣長選戰已準備12年，這幾年大小選戰不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，這次已無退讓空間，雖然失去派系支持讓選戰更艱辛，但近來感受到更多基層民意支持，他會開創更多選票贏得勝利。

藍白陣營也有4人可能參選，立委謝衣鳯被認為是國民黨最可能的縣長人選，但謝仍低調未表態；前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章已展開部署，勤跑基層；前副縣長、現任縣府參議柯呈枋也確定投入縣長選戰，被視為黑馬；民眾黨立委張啓楷公開宣稱，希望成為「最好的人選」，非綠陣營有待協調或透過民調等方式決定人選。