最澎湃的馬拉松就快起跑 田中馬今曝光任賢齊返鄉開唱

2025台灣米倉田中馬拉松11月8日、9日登場，今天在田中鎮龍江館舉辦起跑暖身活動，提前曝光「520心田中音樂節」卡司陣容及跨國跑、雲端跑、廠商贊助等活動特色，期許實踐「運動Χ觀光Χ永續」三軸並進的理念，持續打造屬於台灣的國際賽事典範。

主辦單位台灣米倉田中馬拉松和中華民國舒康樂活運動協會、田中觀光商圈發展協會，今在田中龍江館舉辦台灣米倉田中馬拉松起跑宣傳活動，說明今年以田中子弟歌手任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱，及全球首例路跑社會效益認證為主軸，邀請知名藝人主持和登台獻藝。

大會總幹事鄭宗政說，田中馬第四度啟動賽事碳盤查，全面落實碳足跡管理，他感謝田中鄉親志工的長期配合，也感謝富邦金控Run For Green™計畫、泰山食品企業贊助TW環保完賽水、允強實業支持體育教育、在地品牌HillFoot贊助「無襪感」完賽襪、亞細亞國際紙業專為大會設計的無淋膜紙杯等永續贊助夥伴。

台灣米倉持續推動雲端跑活動，富邦金控將為跑滿40公里的跑者種下一棵樹，泰山食品企業首次鼓勵所有跑者（含雲端跑）「為愛起跑、好事花生」，凡個人跑滿75公里，泰山即捐贈花生仁湯一組（6入）給華山基金會田中愛心天使站。

田中馬也持續拓展國際交流，與日本長野縣信濃鐵道「田中站」再度攜手來延續姊妹站情誼，在賽道沿線設置「日式補給站」，並首度與「田中先生」合作，以「田中先生小姐跑田中馬」企畫吸引多名日本跑者跨海參與，且與日本東伊豆馬拉松、長野縣馬拉松合作提供賽事名額邀約雙方選手參賽體驗，打造跨國運動交流的新典範。