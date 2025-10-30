快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

最澎湃的馬拉松就快起跑 田中馬今曝光任賢齊返鄉開唱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2025台灣米倉田中馬拉松今在彰化縣田中鎮龍江館內舉辦暖身活動，贊助單位和有功人員受贈感謝狀。圖／台灣米倉田中馬拉松提供
2025台灣米倉田中馬拉松今在彰化縣田中鎮龍江館內舉辦暖身活動，贊助單位和有功人員受贈感謝狀。圖／台灣米倉田中馬拉松提供

2025台灣米倉田中馬拉松11月8日、9日登場，今天在田中鎮龍江館舉辦起跑暖身活動，提前曝光「520心田中音樂節」卡司陣容及跨國跑、雲端跑、廠商贊助等活動特色，期許實踐「運動Χ觀光Χ永續」三軸並進的理念，持續打造屬於台灣的國際賽事典範。

主辦單位台灣米倉田中馬拉松和中華民國舒康樂活運動協會、田中觀光商圈發展協會，今在田中龍江館舉辦台灣米倉田中馬拉松起跑宣傳活動，說明今年以田中子弟歌手任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱，及全球首例路跑社會效益認證為主軸，邀請知名藝人主持和登台獻藝。

大會總幹事鄭宗政說，田中馬第四度啟動賽事碳盤查，全面落實碳足跡管理，他感謝田中鄉親志工的長期配合，也感謝富邦金控Run For Green™計畫、泰山食品企業贊助TW環保完賽水、允強實業支持體育教育、在地品牌HillFoot贊助「無襪感」完賽襪、亞細亞國際紙業專為大會設計的無淋膜紙杯等永續贊助夥伴。

台灣米倉持續推動雲端跑活動，富邦金控將為跑滿40公里的跑者種下一棵樹，泰山食品企業首次鼓勵所有跑者（含雲端跑）「為愛起跑、好事花生」，凡個人跑滿75公里，泰山即捐贈花生仁湯一組（6入）給華山基金會田中愛心天使站。

田中馬也持續拓展國際交流，與日本長野縣信濃鐵道「田中站」再度攜手來延續姊妹站情誼，在賽道沿線設置「日式補給站」，並首度與「田中先生」合作，以「田中先生小姐跑田中馬」企畫吸引多名日本跑者跨海參與，且與日本東伊豆馬拉松、長野縣馬拉松合作提供賽事名額邀約雙方選手參賽體驗，打造跨國運動交流的新典範。

馬拉松 日本 運動

延伸閱讀

路跑／台灣國際馬拉松明年台南開跑 已有破三千人報名

五月天遭檢舉封殺 任賢齊暖心出手再吐感人心聲

遭酸資源分配不公平 五月天阿信回擊了

被檢舉無法上台唱 五月天阿信痛心發聲

相關新聞

台中購物節海報QR code出包 議員批盧秀燕「朽木當浮木」

台中市購物節的部分參加店家因為免用統一發票，中市經發局今年在宣傳海報上因加印供消費者登錄的QR code，但因宣傳海報直...

最澎湃的馬拉松就快起跑 田中馬今曝光任賢齊返鄉開唱

2025台灣米倉田中馬拉松11月8日、9日登場，今天在田中鎮龍江館舉辦起跑暖身活動，提前曝光「520心田中音樂節」卡司陣...

打擊廢土一條龍犯罪集團 彰化地檢署檢察官鄭文正獲金環獎

彰化地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦多起重大環保案件，2023年指揮打擊並瓦解廢土一條龍的犯罪集團，起訴共犯15人，聲請沒收犯...

黑熊、石虎入畫！南投林保署治山工程識別系統 奪美國設計大獎

林業及自然保育署南投分署打造「治山防災工程」品牌識別系統，獲2025年美國MUSE設計大獎戶外廣告類銀獎，成為農業部首件...

二林街頭最美的風景！兩女學生清晨為死亡貓咪善後 獲記功表揚

國立二林工商電子科兩名謝姓女學生今騎腳踏車上學途中，用早餐塑膠袋裝入被車撞死的貓咪並移到路邊，兩名路人見狀，都表明願意協...

台中小黃公車黃20路擴大服務 梧棲等海線偏鄉新增五站點

為提升海線偏鄉的公共運輸，台中市交通局自11月1日起優化小黃公車黃20路梧棲沙鹿線，將新增5處停靠站點，將服務範圍延伸至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。