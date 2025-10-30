快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

台中購物節海報QR code出包 議員批盧秀燕「朽木當浮木」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市購物節QR code出包，陳情店家表示收到海報時已經是活動前一天，然後許多商家又發現條碼出問題，或是還沒收到。圖／周永鴻提供
台中市購物節QR code出包，陳情店家表示收到海報時已經是活動前一天，然後許多商家又發現條碼出問題，或是還沒收到。圖／周永鴻提供

台中市購物節的部分參加店家因為免用統一發票，中市經發局今年在宣傳海報上因加印供消費者登錄的QR code，但因宣傳海報直到活動前一天才寄達，導致登錄消費的QR Code出錯，造成不少店家不便，市議員周永鴻今天痛批市府管理鬆散、螺絲掉滿地，讓參加的商家「未嘗商機先吃苦頭」！

周永鴻指出，在台中爆發非洲豬瘟疫情、防疫遭批失靈之際，市長盧秀燕一度將聲望寄託在購物節上，試圖以此作為政績浮木轉移焦點，但他批評盧市長，「結果抓著的不是浮木，而是朽木！」暗諷市長引以為傲的政績也問題重重。

周永鴻表示，台中購物節宣傳海報錯誤百出，他已接獲多家店家陳情指出，參加台中購物節的宣傳海報直到活動前一天才寄達，且印刷的QR Code錯誤，導致消費者無法正常登錄消費資訊；受影響的店家包括透過商圈報名及個別報名的業者，顯見問題相當普遍。

周永鴻並透露，針對台中購物節每年投入逾3億元預算，但由於部分參加購物節的店家免用統一發票，經發局今年特別在宣傳海報上加印供消費者登錄的QR Code，如今欲發生大規模印製錯誤的情況，甚至有商圈理事長必須在Line群組中請商家「回報災情」，顯見問題嚴重性。

中市經發局表示，台中購物節總計涵蓋全市26萬店家，包含逾2萬家開立收據的合作或優惠店家，其中902家專用QRcode發生錯誤，均於本月27日完成補正重新寄送；而該QRcode是供店家使用收據者張貼，讓民眾掃描登錄收據相關資訊，這次的錯誤是因製作期間逢系統重置，並於活動起跑前夕接獲店家陸續反映，已於補正後持續掌握店家使用狀況。

台中市購物節QR code出包，陳情店家表示收到海報時已經是活動前一天，然後許多商家又發現條碼出問題，或是還沒收到。圖／周永鴻提供
台中市購物節QR code出包，陳情店家表示收到海報時已經是活動前一天，然後許多商家又發現條碼出問題，或是還沒收到。圖／周永鴻提供

周永鴻 盧秀燕 統一發票

延伸閱讀

台中爆非洲豬瘟 綠營轟盧秀燕「防疫漏洞王」：8年怠惰全暴露

非洲豬瘟防疫釋疑說清楚 盧秀燕：查到什麼報什麼「絕無隱瞞」

盧秀燕籲未上傳廚餘資料修法定罰則 環境部：可討論

藍要政務官為邊境失守下台 吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

相關新聞

打擊廢土一條龍犯罪集團 彰化地檢署檢察官鄭文正獲金環獎

彰化地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦多起重大環保案件，2023年指揮打擊並瓦解廢土一條龍的犯罪集團，起訴共犯15人，聲請沒收犯...

台中購物節海報QR code出包 議員批盧秀燕「朽木當浮木」

台中市購物節的部分參加店家因為免用統一發票，中市經發局今年在宣傳海報上因加印供消費者登錄的QR code，但因宣傳海報直...

黑熊、石虎入畫！南投林保署治山工程識別系統 奪美國設計大獎

林業及自然保育署南投分署打造「治山防災工程」品牌識別系統，獲2025年美國MUSE設計大獎戶外廣告類銀獎，成為農業部首件...

二林街頭最美的風景！兩女學生清晨為死亡貓咪善後 獲記功表揚

國立二林工商電子科兩名謝姓女學生今騎腳踏車上學途中，用早餐塑膠袋裝入被車撞死的貓咪並移到路邊，兩名路人見狀，都表明願意協...

台中小黃公車黃20路擴大服務 梧棲等海線偏鄉新增五站點

為提升海線偏鄉的公共運輸，台中市交通局自11月1日起優化小黃公車黃20路梧棲沙鹿線，將新增5處停靠站點，將服務範圍延伸至...

彰化員林市又一重量級政壇人士殞落 76歲興賢書院主任林錦泉癌逝

彰化縣定古蹟員林市興賢書院管理委員會主任委員林錦泉罹患肺腺癌已在昨（10月29日重陽節）病逝，享壽76歲。9月12日員林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。