台中購物節海報QR code出包 議員批盧秀燕「朽木當浮木」
台中市購物節的部分參加店家因為免用統一發票，中市經發局今年在宣傳海報上因加印供消費者登錄的QR code，但因宣傳海報直到活動前一天才寄達，導致登錄消費的QR Code出錯，造成不少店家不便，市議員周永鴻今天痛批市府管理鬆散、螺絲掉滿地，讓參加的商家「未嘗商機先吃苦頭」！
周永鴻指出，在台中爆發非洲豬瘟疫情、防疫遭批失靈之際，市長盧秀燕一度將聲望寄託在購物節上，試圖以此作為政績浮木轉移焦點，但他批評盧市長，「結果抓著的不是浮木，而是朽木！」暗諷市長引以為傲的政績也問題重重。
周永鴻表示，台中購物節宣傳海報錯誤百出，他已接獲多家店家陳情指出，參加台中購物節的宣傳海報直到活動前一天才寄達，且印刷的QR Code錯誤，導致消費者無法正常登錄消費資訊；受影響的店家包括透過商圈報名及個別報名的業者，顯見問題相當普遍。
周永鴻並透露，針對台中購物節每年投入逾3億元預算，但由於部分參加購物節的店家免用統一發票，經發局今年特別在宣傳海報上加印供消費者登錄的QR Code，如今欲發生大規模印製錯誤的情況，甚至有商圈理事長必須在Line群組中請商家「回報災情」，顯見問題嚴重性。
中市經發局表示，台中購物節總計涵蓋全市26萬店家，包含逾2萬家開立收據的合作或優惠店家，其中902家專用QRcode發生錯誤，均於本月27日完成補正重新寄送；而該QRcode是供店家使用收據者張貼，讓民眾掃描登錄收據相關資訊，這次的錯誤是因製作期間逢系統重置，並於活動起跑前夕接獲店家陸續反映，已於補正後持續掌握店家使用狀況。
