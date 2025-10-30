黑熊、石虎入畫！南投林保署治山工程識別系統 奪美國設計大獎

林業及自然保育署南投分署打造「治山防災工程」品牌識別系統，獲2025年美國MUSE設計大獎戶外廣告類銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲國際肯定的作品，也象徵台灣在自然治理與公共工程美學的跨域突破。

林保署表示，識別系統以「自然共生、永續循環」為核心理念，將集水區治理工程的圍籬、警示標語與告示牌等公共設施，轉化為兼具專業美學與生態教育的視覺作品。主視覺採手繪筆觸與低彩配色，描繪台灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，搭配山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，呈現如生態圖鑑般的視覺母體。

整體系統採模組化設計，材質選用霧面、防眩、耐候材料，色彩以苔綠、岩褐、霧藍為主，輔以柔和橘色作警示色，兼具安全與視覺和諧。標示基底採金屬與複合板，搭配環保油墨印製，不僅延長使用壽命，也落實永續設計理念。

南投分署長李政賢指出，集水區治理的核心是「與自然共生」，這次榮獲國際設計獎項，不僅肯定同仁努力，也象徵治山防災工程邁入兼具功能與美感的新時代。

視覺識別設計也延伸至互動展區與數位媒體，包括國立公共資訊圖書館的「擬音師挑戰」聲景體驗，以及線上互動遊戲「守護動物心理測驗」，讓民眾更貼近工程教育，深化對環境治理的理解與共鳴。