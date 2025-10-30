聽新聞
0:00 / 0:00
黑熊、石虎入畫！南投林保署治山工程識別系統 奪美國設計大獎
林業及自然保育署南投分署打造「治山防災工程」品牌識別系統，獲2025年美國MUSE設計大獎戶外廣告類銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲國際肯定的作品，也象徵台灣在自然治理與公共工程美學的跨域突破。
林保署表示，識別系統以「自然共生、永續循環」為核心理念，將集水區治理工程的圍籬、警示標語與告示牌等公共設施，轉化為兼具專業美學與生態教育的視覺作品。主視覺採手繪筆觸與低彩配色，描繪台灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，搭配山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，呈現如生態圖鑑般的視覺母體。
整體系統採模組化設計，材質選用霧面、防眩、耐候材料，色彩以苔綠、岩褐、霧藍為主，輔以柔和橘色作警示色，兼具安全與視覺和諧。標示基底採金屬與複合板，搭配環保油墨印製，不僅延長使用壽命，也落實永續設計理念。
南投分署長李政賢指出，集水區治理的核心是「與自然共生」，這次榮獲國際設計獎項，不僅肯定同仁努力，也象徵治山防災工程邁入兼具功能與美感的新時代。
視覺識別設計也延伸至互動展區與數位媒體，包括國立公共資訊圖書館的「擬音師挑戰」聲景體驗，以及線上互動遊戲「守護動物心理測驗」，讓民眾更貼近工程教育，深化對環境治理的理解與共鳴。
李政賢表示，南投分署將持續以「自然為師」理念，推動林地修復、碳匯經營與生態教育，並透過設計力量強化社會對治山防災工程的認識，讓每一處工程現場都成為傳遞永續價值的重要場域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言