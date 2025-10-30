二林街頭最美的風景！兩女學生清晨為死亡貓咪善後 獲記功表揚

國立二林工商電子科兩名謝姓女學生今騎腳踏車上學途中，用早餐塑膠袋裝入被車撞死的貓咪並移到路邊，兩名路人見狀，都表明願意協助善後，而處理貓咪過程被民眾拍下PO在臉書地方社群，稱「清晨二林街頭最美的風景」，校方事後表揚兩名女學生的愛心。

兩名謝姓女學生騎腳踏車行經二林鎮信義路，看見被車撞倒已死亡的貓咪，停車後，用早餐塑膠袋裝貓咪屍體並放到路邊，一名愛運動綜合發展協會會員見狀，拿出更大袋子上前幫忙，一名男子路過看到女學生等人的行為，停車後拿出紙箱裝貓屍，承諾會給予後續處理。

二林工商在臉書地方社群看到兩名謝姓女學生的善行，校長丁志昱和學務主任張晉豪找她們詢問處理貓咪的事，兩名女學生都表示，「雖然距離上課時間快來不及，但不忍心讓貓就這樣被遺棄在馬路上，也擔心再被車輛輾過，所以先把牠裝起來放在路邊，下課後我們會再回來處理。」

丁志昱說，二林工商是技術型高中，重視培養技藝與技能，更長期致力推動品格教育與生命教育，善良不是口號，而是一種在生活中自然流露的態度。兩名謝姓學生舉動展現最真實的品格教育成果，學校將記小功並公開表揚，發揚善的力量。