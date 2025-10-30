台中小黃公車黃20路擴大服務 梧棲等海線偏鄉新增五站點

為提升海線偏鄉的公共運輸，台中市交通局自11月1日起優化小黃公車黃20路梧棲沙鹿線，將新增5處停靠站點，將服務範圍延伸至梧棲區南簡里及福德里，讓居民就醫、通勤更便利。

局長葉昭甫表示，黃20路自2022年10月3日上路以來，已成為連結梧棲與沙鹿地區的重要路線，此次優化是因應地方反映年長者往返醫療院所及車站不便，交通局納入年度路線優化規劃，讓小黃公車深入公車難以到達的區里。

台中市交通局表示，此次小黃公車路線優化新增「南簡朱南宮」、「福德（德順宮）」、「梧棲國小（文化路）」、「梧棲三民好宅」、「梧南國小」等5處停靠站點，滿足海線居民日常通勤、就醫與採買需求，往返童綜合醫院、光田醫院及沙鹿火車站，都能無縫接軌更加便利。

葉昭甫並說，小黃公車以計程車代替公車營運，具有機動靈活、深入社區的特性，能有效補足市區公車無法到達的交通空隙，不只是交通工具，更是連結城鄉幸福的溫暖服務；目前全市共有26條路線，服務涵蓋22個行政區，從山城到海線、從農村到社區都有小黃公車服務，民眾滿意度高達95%。