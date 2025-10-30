南投林業分署治山防災工程識別 獲美國繆思設計獎

林業及自然保育署南投分署表示，以自然共生為理念的治山防災工程品牌識別系統，榮獲2025美國繆思國際設計大獎戶外廣告類銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲國際肯定作品。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿指出，集水區治理業務人員觀察到傳統工程標示在視覺上偏重功能取向，因此以自然共生、永續循環為核心理念，整合在地物種、保育觀念及工程語彙，進行系統性設計，應用於圍籬、警示標語與告示牌等，讓公共工程融入環境教育意涵。

南投分署表示，治山防災工程品牌識別系統主視覺採手繪筆觸與低彩配色，描繪台灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，搭配山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，形成如生態圖鑑的視覺母體。

在材質上，採霧面、防眩材料避免反光干擾行車與閱讀，色彩兼具安全與視覺和諧，標示基底使用金屬與複合板搭配環保油墨印製，延長使用壽命並降低材料耗損，體現永續設計精神。

南投分署長李政賢表示，此次獲獎象徵治理工程邁入兼具功能與美感的新時代，視覺識別設計成果也延伸至互動展區與數位媒體，如國立公共資訊圖書館實體策展擬音師挑戰等活動，讓工程教育更貼近大眾，深化對環境治理理解與共鳴，未來持續努力讓每個工程現場都成為傳遞永續價值的重要場域。