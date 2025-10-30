快訊

彰化員林市又一重量級政壇人士殞落 76歲興賢書院主任林錦泉癌逝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林鎮（員林市改制前）鎮長張錦昆(右) 與鎮代會主席林錦泉(左)等人，穿圍裙用古早方式做員林傳統小吃米台目。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林鎮（員林市改制前）鎮長張錦昆(右) 與鎮代會主席林錦泉(左)等人，穿圍裙用古早方式做員林傳統小吃米台目。記者林宛諭／攝影

彰化縣定古蹟員林市興賢書院管理委員會主任委員林錦泉罹患肺腺癌已在昨（10月29日重陽節）病逝，享壽76歲。9月12日員林中元普度時他氣色正常，還向在場民眾打招呼，突傳出去世消息，令地方政界驚訝。

林錦泉曾任兩屆員林市代表會主席，挑戰員林市上屆長失利，政治生涯受挫，隔屆在眾多友人鼓舞下參加在地的三義里長選舉，前員林鎮長蔡教義，前國大代表張春男等大咖都出席替他加油，未料輸給初出茅廬的年輕候選人張仕穎，他和地方人士同感意外，但不影響他的政治風評。

參選失利的林錦泉擔任興賢書院管委會主任，勤快服務古蹟文化相關活動，也繼續參與地方事務，9月12日參加員林中元普度，跟代理市長賴致富等首長、民代和民眾熱絡互動時氣色很好，沒人察覺任何不對勁，昨傳來罹患肺腺癌去世的消息震驚地方。

曾參選員林市長的張春男2024年7月病逝，享壽83壽，員林市長游振雄今（2025）年元月因肺腺癌辭世，享壽63歲，前員林鎮長蔡教義今年3月病故以93歲過世（戶口年齡88歲），曾六連霸縣議員張順昌也今年6月去世，員林市重量級政界人士陸續殞落，彷彿一個年代又畫下句點。

