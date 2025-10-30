聽新聞
台中窄路雙黃線 民怨會車無法不違規

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中舊市區許多巷弄路寬不到6公尺，卻畫設雙黃線，兩側停車後，用路人被迫「越線會車」。圖／議員陳雅惠辦公室提供
台中舊市區許多巷弄路寬不到6公尺，卻畫設雙黃線，兩側停車後，用路人被迫「越線會車」。圖／議員陳雅惠辦公室提供

台中市舊市區巷弄眾多，不少路段路寬不到5公尺，路中卻畫了禁止跨越的雙黃線，兩側停車後，剩餘空間連會車都有困難，非常容易跨線閃避遭到檢舉，議員要求盤點全市狹窄路段，年底前提出調整計畫；市府表示，會優先處理高風險區。

台中市議會昨天交通地政業務質詢，民進黨議員陳雅惠表示，東區、南區等舊市區的巷弄如東英五街、東英路口、新和街、美和街等處，路寬只有4、5公尺，路中仍是畫設雙黃線，兩側只要停車，可供通行的空間不足3公尺，連機車會車都要越線閃避，民眾陳情說「不是要違規，是沒辦法不違規」。

陳雅惠表示，交通部規定「6公尺以上路段得設分向線」是建議性標準，市府照本宣科、毫無彈性，雙黃線畫到底，應該要盤點全市狹窄巷道與市場周邊路段，除了轉彎、學校出入口等高風險區，其他改為單虛線或虛實線。

同黨議員張芬郁也說，市府2023年就承諾盤點10公尺寬以下道路雙黃線，卻因跨里意見不一停擺，但是否改畫應該以專業與安全為唯一標準，不要被地方壓力綁架，要求今年底前提出「雙黃線合理化調整計畫」，讓標線回歸安全與常識。

交通局長葉昭甫回應，原則上路寬10公尺以下路段可以依實際路況彈性調整，是否畫設雙黃線；目前部分路段仍維持雙黃線，主要是全市巷弄非常多，交通局人力與經費都有限，會加強與區公所、里長溝通協調，優先處理高風險路段。

