不只有半導體！中科6大新創團隊發表 鈣鈦礦、區塊鏈、軍工通訊入列

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中科管理局今邀請台灣鈣鈦礦科技、台灣圖靈鏈、濰元科技、寶泓生醫、臥龍智慧環境及台灣碳梭科技等6家新創團隊發表技術成果。記者趙容萱／攝影
中科管理局今邀請台灣鈣鈦礦科技、台灣圖靈鏈、濰元科技、寶泓生醫、臥龍智慧環境及台灣碳梭科技等6家新創團隊發表技術成果。記者趙容萱／攝影

中科管理局今邀請台灣鈣鈦礦科技、台灣圖靈鏈、濰元科技、寶泓生醫、臥龍智慧環境及台灣碳梭科技等6家新創團隊發表技術成果，涵蓋新能源、智慧治理、生醫創新與環境永續等多元領域。中科管理局長許茂新說，新創是未來趨勢，盼協助獨角獸企業誕生，成為護國群山。

許茂新說明，在中科管理局協助下，已有154隊成立新創公司，其中9家已成為科學園區廠商，將持續透過鏈結產學研醫資源、推動研發量產一體化與國際市場拓展，強化中部新創生態鏈。

台灣鈣鈦礦科技以創能建材推動「零碳建築」，自主研發的「鈣鈦礦BIPV創能窗」整合發電、採光與隔熱三效合一，兼具美學與綠能效益，並應用於「四能並進零碳建築」示範案。

台灣圖靈鏈以「圖靈證書Turing Certs」打造跨國數位憑證平台，運用區塊鏈與電子簽章技術簡化驗證流程，協助產業無紙化減碳並提升資料可信度，符合ISO與W3C等國際標準。

濰元科技，以軍工類衛星終端通訊及無人機抗干擾通訊系統為開發主軸，以高頻跳頻與極化調控技術達成抗干擾、防偵測與長距離傳輸，支援GPS失效定位，為國內重要的非紅供應鏈

寶泓生醫整合奈米外泌體與微米微針雙平台技術，推出兼具減痛與精準遞送功能的創新系統，廣泛應用於醫美、醫療器材及疫苗開發，並導入AI免疫檢測分析，打造跨美妝醫材與精準醫療供應鏈，獲多項國家新創獎肯定。

臥龍智慧環境以AI演算法導入水資源管理，開發「AI精準加藥系統」、「AI感測器防禦系統」與「AI淨零智控」三大方案，實現節能減碳與水質穩定。

台灣碳梭科技則以「貴金屬吸附材料」與「水中除氟吸附材」為核心產品，協助產業降低汙染排放、提升資源再利用率，實現城市採礦與環境永續的循環經濟新模式。

碳建築 鈣鈦礦 供應鏈

延伸閱讀

輝達觸角深入國安 與矽谷軍工新貴合作光速處理數據

一周盤前股市解析／軍工、BBU、防疫概念 吸睛

結合產學資源、與國際接軌 台大成立AI、先進生醫研究中心

生產血壓計生醫科技大廠董座涉內線交易 20萬交保

相關新聞

不只有半導體！中科6大新創團隊發表 鈣鈦礦、區塊鏈、軍工通訊入列

中科管理局今邀請台灣鈣鈦礦科技、台灣圖靈鏈、濰元科技、寶泓生醫、臥龍智慧環境及台灣碳梭科技等6家新創團隊發表技術成果，涵...

瑪利亞基金會推安老家園 助高齡心智障礙者安度晚年

瑪利亞基金會將為高齡心智障礙者打造「安老家園」，這個計畫不只是安置機構，而是「社區型家園」，讓障礙者能自主生活，並與鄰里...

台中市企業永續A+行動今頒獎 10企業獲獎名單出爐

「台中市企業永續A+行動」今頒獎，得獎企業名單出爐，榮獲「永續領航獎」有台灣佳能、大銀微系統、羅布森共3家企業；「永續菁...

小選手每周打爆數百顆羽球 台中南屯國小羽球隊獲贈3600顆羽球

台中市南屯國小羽球隊成軍超過30年，今年底將參加全國錦標賽，每周訓練常打爆數百顆羽球，面臨無球可練的窘境。立委廖偉翔與台...

南投焚化爐用地獲撥用 自救會抗議補償程序黑箱

南投縣政府今天辦理焚化爐BOT案地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會訴求，應停止違法的地上物補償程序；縣府表示，此案國...

2025南投露營嘉年華 11月8日國姓鄉成功廣場登場

南投縣政府28日舉辦「2025南投露營嘉年華」記者會，南投縣副縣長王瑞德表示，秋末冬初，南投最適合露營，可以觀賞螢火蟲、促膝談心或躺在草地上吹風，今年南投露營嘉年華將推出青春潮流音樂祭，歡迎喜愛露營的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。