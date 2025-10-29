不只有半導體！中科6大新創團隊發表 鈣鈦礦、區塊鏈、軍工通訊入列

中科管理局今邀請台灣鈣鈦礦科技、台灣圖靈鏈、濰元科技、寶泓生醫、臥龍智慧環境及台灣碳梭科技等6家新創團隊發表技術成果，涵蓋新能源、智慧治理、生醫創新與環境永續等多元領域。中科管理局長許茂新說，新創是未來趨勢，盼協助獨角獸企業誕生，成為護國群山。

許茂新說明，在中科管理局協助下，已有154隊成立新創公司，其中9家已成為科學園區廠商，將持續透過鏈結產學研醫資源、推動研發量產一體化與國際市場拓展，強化中部新創生態鏈。

台灣鈣鈦礦科技以創能建材推動「零碳建築」，自主研發的「鈣鈦礦BIPV創能窗」整合發電、採光與隔熱三效合一，兼具美學與綠能效益，並應用於「四能並進零碳建築」示範案。

台灣圖靈鏈以「圖靈證書Turing Certs」打造跨國數位憑證平台，運用區塊鏈與電子簽章技術簡化驗證流程，協助產業無紙化減碳並提升資料可信度，符合ISO與W3C等國際標準。

濰元科技，以軍工類衛星終端通訊及無人機抗干擾通訊系統為開發主軸，以高頻跳頻與極化調控技術達成抗干擾、防偵測與長距離傳輸，支援GPS失效定位，為國內重要的非紅供應鏈。

寶泓生醫整合奈米外泌體與微米微針雙平台技術，推出兼具減痛與精準遞送功能的創新系統，廣泛應用於醫美、醫療器材及疫苗開發，並導入AI免疫檢測分析，打造跨美妝醫材與精準醫療供應鏈，獲多項國家新創獎肯定。

臥龍智慧環境以AI演算法導入水資源管理，開發「AI精準加藥系統」、「AI感測器防禦系統」與「AI淨零智控」三大方案，實現節能減碳與水質穩定。

台灣碳梭科技則以「貴金屬吸附材料」與「水中除氟吸附材」為核心產品，協助產業降低汙染排放、提升資源再利用率，實現城市採礦與環境永續的循環經濟新模式。