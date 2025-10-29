瑪利亞基金會推安老家園 助高齡心智障礙者安度晚年

瑪利亞基金會將為高齡心智障礙者打造「安老家園」，這個計畫不只是安置機構，而是「社區型家園」，讓障礙者能自主生活，並與鄰里互動，安度晚年。

瑪利亞基金會今天發布文字稿表示，創辦人莊宏達於民國75年在台中開設「莊小兒科」，敞開診所大門，設置復健場域，幫助許多心智障礙孩子。民國77年創立「瑪利亞社會福利基金會」。

高齡80歲的莊宏達最深的牽掛是「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了」。基金會執行長陳怡君指出，「長照制度是為一般長者設計，並非針對心智障礙者。若沒有固定住所或主要照顧者，他們很難申請到宅服務或日照中心，一旦家人老去，就容易落入無人照護的困境。」

瑪利亞基金會推動「安老家園」籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的地方。未來的「安老家園」不只是安置機構，而是「社區型家園」，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，安度晚年。