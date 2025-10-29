瑪利亞基金會推安老家園 助高齡心智障礙者安度晚年
瑪利亞基金會將為高齡心智障礙者打造「安老家園」，這個計畫不只是安置機構，而是「社區型家園」，讓障礙者能自主生活，並與鄰里互動，安度晚年。
瑪利亞基金會今天發布文字稿表示，創辦人莊宏達於民國75年在台中開設「莊小兒科」，敞開診所大門，設置復健場域，幫助許多心智障礙孩子。民國77年創立「瑪利亞社會福利基金會」。
高齡80歲的莊宏達最深的牽掛是「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了」。基金會執行長陳怡君指出，「長照制度是為一般長者設計，並非針對心智障礙者。若沒有固定住所或主要照顧者，他們很難申請到宅服務或日照中心，一旦家人老去，就容易落入無人照護的困境。」
瑪利亞基金會推動「安老家園」籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的地方。未來的「安老家園」不只是安置機構，而是「社區型家園」，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，安度晚年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言