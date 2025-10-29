小選手每周打爆數百顆羽球 台中南屯國小羽球隊獲贈3600顆羽球

台中市南屯國小羽球隊成軍超過30年，今年底將參加全國錦標賽，每周訓練常打爆數百顆羽球，面臨無球可練的窘境。立委廖偉翔與台灣運彩公會理事長何昱奇今捐3600顆羽球，讓南屯國小的小選手可專注練球。

南屯國小羽球隊繼2010年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍。

南屯國小羽球隊總教練王見偉說，球隊每年會從入學新生中招收對羽球有興趣且具潛力的孩子培養，透過靈活的訓練方式，小選手有機會挑戰大選手，且每位選手可指定挑戰對象，爭取校內排名。這種賦予榮譽感的訓練方式，讓選手們都積極練習，因此每周訓練常打爆數百顆羽球。

南屯國小羽球隊目前正為年底的全國錦標賽集訓，卻面臨無球可練的窘境。立委廖偉翔與台灣運彩公會理事長何昱奇得知後，今日共同捐贈10箱、共3600顆羽球給南屯國小。

立委廖偉翔長期關注基層體育，他說，近年來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球成本約80元到100多元不等，相當於一個便當價格，對普通家庭是不小負擔。此次贊助不僅為培育國家體育幼苗盡一份力，也盼能拋磚引玉，吸引更多人重視體育活動。

何昱奇說，「推廣運動不是要每個人都成為選手，而是讓更多人喜歡運動這件事。」如今基層羽球隊連基本訓練用球都買不起，孩子揮拍時不是怕輸球，而是怕「打爆球」，孩子的訓練不能等。球員如果怕打壞球、捨不得殺球，怎麼培養爆發力？

運彩公會曾多次捐助獎金給獲獎球隊，近期也曾捐助大勇國小羽球隊。何昱奇強調，未來公會將持續盡棉薄之力，扶持基層體育活動，對於有需要、且積極認真的運動團隊給予支持。