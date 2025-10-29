快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

台中市企業永續A+行動今頒獎 10企業獲獎名單出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，圖為獲得永續菁英獎的漢翔電力島示範場域。圖／經發局提供
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，圖為獲得永續菁英獎的漢翔電力島示範場域。圖／經發局提供

台中市企業永續A+行動」今頒獎，得獎企業名單出爐，榮獲「永續領航獎」有台灣佳能、大銀微系統、羅布森共3家企業；「永續菁英獎」由漢翔航空工業、台中精機廠、正隆后里廠、福壽實業、歐思佛生物科技、哈伯精密、味榮食品工業等7家企業，共計10家企業獲獎。

台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，表揚在能源效率提升、減碳及永續治理等方面表現卓越的企業，獲獎企業涵蓋精密機械、航太、食品、生物科技等10家產業。

經發局長張峯源說，台中市企業永續A+行動以「你的努力，值得被看見」為競賽宣導口號，不僅肯定企業永續作為，更打造地方企業與全球永續潮流接軌的關鍵。希望透過各企業實際行動，串聯產業供應鏈與社會各界資源，共同推動企業淨零與永續，讓完整的「永續生態圈」在台中紮根。

經發局指出，這項行動著重企業能源轉型與節能治理、減碳作為與綠色公益等，落實ESG，打造具備國際競爭力的永續供應鏈，提升台中產業綠色競爭力。獲獎企業投入綠色製造與積極節能減碳，透過強化能源管理系統、廢水回收系統、汰換耗能設備等措施，有效提升能源效率，落實循環經濟並轉化為永續競爭力。

副局長林敏棋說，市府透過「台中市商場低碳認證」鼓勵大型商場率先落實節能減碳，今年度通過商場低碳認證的企業，包括統一超商泰安服務區、清水服務區、三中港奧特萊斯、特力屋北屯分公司、遠東百貨台中分公司等5家，引領更多中小型商場加入綠能行列。盼透過競賽活動，激勵更多企業投入永續轉型的行列，與市府攜手實現社會共榮的永續生態圈。

台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，圖為獲得永續領航獎的台灣佳能建置太陽光電。圖／經發局提供
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，圖為獲得永續領航獎的台灣佳能建置太陽光電。圖／經發局提供
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，圖為獲得永續領航獎的大銀微系統汰換冰水主機。圖／經發局提供
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，圖為獲得永續領航獎的大銀微系統汰換冰水主機。圖／經發局提供
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，10家企業獲表揚。圖／經發局提供
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，10家企業獲表揚。圖／經發局提供

永續 台中市 能源

延伸閱讀

中市府推動永續淨零啟航 10家企業獲表揚

民進黨團為廚餘處理問題怒槓台中市政府 拍桌要求環保局長下台

豐原萬聖嘉年華購物節首抽 馬尼拉來回機票中獎者出爐

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

相關新聞

台中市企業永續A+行動今頒獎 10企業獲獎名單出爐

「台中市企業永續A+行動」今頒獎，得獎企業名單出爐，榮獲「永續領航獎」有台灣佳能、大銀微系統、羅布森共3家企業；「永續菁...

小選手每周打爆數百顆羽球 台中南屯國小羽球隊獲贈3600顆羽球

台中市南屯國小羽球隊成軍超過30年，今年底將參加全國錦標賽，每周訓練常打爆數百顆羽球，面臨無球可練的窘境。立委廖偉翔與台...

南投焚化爐用地獲撥用 自救會抗議補償程序黑箱

南投縣政府今天辦理焚化爐BOT案地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會訴求，應停止違法的地上物補償程序；縣府表示，此案國...

2025南投露營嘉年華 11月8日國姓鄉成功廣場登場

南投縣政府28日舉辦「2025南投露營嘉年華」記者會，南投縣副縣長王瑞德表示，秋末冬初，南投最適合露營，可以觀賞螢火蟲、促膝談心或躺在草地上吹風，今年南投露營嘉年華將推出青春潮流音樂祭，歡迎喜愛露營的

清水鰲峰山腳停車場半年今完工啟用 暫由區公所維管免費停車

斥資1152萬餘元的台中市清水區鰲峰山腳停車場今天完工啟用，在地鄉親及各界嘉賓齊聚見證。市府秘書長黃崇典表示，現址原為鰲...

台中市巷弄狹小卻畫雙黃線…會車易越線 市府：優先處理高風險區

台中市舊市區巷弄眾多，不少路段路幅不到5公尺寬，路中卻畫了禁止跨越的雙黃線，兩側停車後剩餘空間連會車都有困難，非常容易跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。