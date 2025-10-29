台中市企業永續A+行動今頒獎 10企業獲獎名單出爐
「台中市企業永續A+行動」今頒獎，得獎企業名單出爐，榮獲「永續領航獎」有台灣佳能、大銀微系統、羅布森共3家企業；「永續菁英獎」由漢翔航空工業、台中精機廠、正隆后里廠、福壽實業、歐思佛生物科技、哈伯精密、味榮食品工業等7家企業，共計10家企業獲獎。
台中市經發局今舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，表揚在能源效率提升、減碳及永續治理等方面表現卓越的企業，獲獎企業涵蓋精密機械、航太、食品、生物科技等10家產業。
經發局長張峯源說，台中市企業永續A+行動以「你的努力，值得被看見」為競賽宣導口號，不僅肯定企業永續作為，更打造地方企業與全球永續潮流接軌的關鍵。希望透過各企業實際行動，串聯產業供應鏈與社會各界資源，共同推動企業淨零與永續，讓完整的「永續生態圈」在台中紮根。
經發局指出，這項行動著重企業能源轉型與節能治理、減碳作為與綠色公益等，落實ESG，打造具備國際競爭力的永續供應鏈，提升台中產業綠色競爭力。獲獎企業投入綠色製造與積極節能減碳，透過強化能源管理系統、廢水回收系統、汰換耗能設備等措施，有效提升能源效率，落實循環經濟並轉化為永續競爭力。
副局長林敏棋說，市府透過「台中市商場低碳認證」鼓勵大型商場率先落實節能減碳，今年度通過商場低碳認證的企業，包括統一超商泰安服務區、清水服務區、三中港奧特萊斯、特力屋北屯分公司、遠東百貨台中分公司等5家，引領更多中小型商場加入綠能行列。盼透過競賽活動，激勵更多企業投入永續轉型的行列，與市府攜手實現社會共榮的永續生態圈。
