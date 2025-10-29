南投焚化爐用地獲撥用 自救會抗議補償程序黑箱

快訊

中央社／ 南投縣29日電
南投縣內未設垃圾焚化爐，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理及再生能源中心，29日召開地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會到場抗議表達訴求。（名間鄉反焚化爐自救會提供）中央社
南投縣內未設垃圾焚化爐，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理及再生能源中心，29日召開地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會到場抗議表達訴求。（名間鄉反焚化爐自救會提供）中央社

南投縣政府今天辦理焚化爐BOT案地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會訴求，應停止違法的地上物補償程序；縣府表示，此案國有地已核准有償撥用，說明會等程序依法行政。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理再生能源中心，已通過第1階段環評，進入第2階段環評審查；縣府今天傍晚在新民村召開地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會到場抗議縣府程序違法並表示，地上物補償程序是黑箱作業，籲農民拒絕焚化爐、拒絕補償。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中表示，現在有很多不建焚化爐替代方案，如垃圾減量、破袋稽查、資源回收再利用、設置廚餘處理設施、設置機械分選設備、建置廢塑膠熱裂解設備等，焚化爐不是必要，也不是沒替代方案，就看縣府有無決心，用多元方案處理。

自救會表示，南投焚化爐案環評僅完成初審、尚未通過，用地尚未變更就已完成撥用，縣府在合法性未明的關鍵時刻，率先啟動地上物補償程序，極不尊重居民；這場補償說明會有嚴重程序問題，意圖強迫居民接受不民主的既定政策，縣府應立即回歸法定程序。

南投縣政府回應表示，此案11筆國有地已奉行政院民國114年3月28日核准南投縣政府有償撥用，財政部國有財產署即終止原有租約，如存在耕地三七五租約者，依規定應由國產署負擔1/3地價補償費。

縣府表示，依國有不動產撥用要點，地上物應由南投縣政府處理，縣府負責協議依規定處理，且處理相關過程應作成紀錄，因此名間鄉外埔段等11筆土地地上農作物補償說明會等程序依法行政、依規辦理。

南投縣 焚化爐 自救會

