2025南投露營嘉年華 11月8日國姓鄉成功廣場登場
南投縣政府28日舉辦「2025南投露營嘉年華」記者會，南投縣副縣長王瑞德表示，秋末冬初，南投最適合露營，可以觀賞螢火蟲、促膝談心或躺在草地上吹風，今年南投露營嘉年華將推出青春潮流音樂祭，歡迎喜愛露營的朋友參加。
南投縣府表示，2025南投露營嘉年華將於11月8在國姓鄉成功廣場展開，為吸引年輕族群，除了音樂祭還有露營車票選活動，搶攻露營愛好者目光。
王瑞德副縣長表示，南投縣府輔導露營區業者合法，推動低碳旅遊，國姓鄉露營區位於海拔600到 1000之間，露營區附近不但是咖啡產地，也是露營的好地方。11月 8日，南投露營嘉年華在國姓的成功廣場舉辦，邀請愛好露營的民眾到南投，體驗露營樂趣。
縣府觀光處表示，今年露營嘉年華，延續人氣露營市集、在地DIY體驗、寵物選美和寵物溝通等活動，首度推出「青春潮流音樂祭」，邀請金曲最佳新人「芒果醬」、金曲最佳樂團「守夜人樂團」、「溫室雜草」及「小男孩樂團」輪番演出。
