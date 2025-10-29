快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

2025南投露營嘉年華 11月8日國姓鄉成功廣場登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
2025南投露營嘉年華將於11月8在國姓鄉成功廣場展開。照片取自南投縣政府
2025南投露營嘉年華將於11月8在國姓鄉成功廣場展開。照片取自南投縣政府

南投縣政府28日舉辦「2025南投露營嘉年華」記者會，南投縣副縣長王瑞德表示，秋末冬初，南投最適合露營，可以觀賞螢火蟲、促膝談心或躺在草地上吹風，今年南投露營嘉年華將推出青春潮流音樂祭，歡迎喜愛露營的朋友參加。

南投縣府表示，2025南投露營嘉年華將於11月8在國姓鄉成功廣場展開，為吸引年輕族群，除了音樂祭還有露營車票選活動，搶攻露營愛好者目光。

王瑞德副縣長表示，南投縣府輔導露營區業者合法，推動低碳旅遊，國姓鄉露營區位於海拔600到 1000之間，露營區附近不但是咖啡產地，也是露營的好地方。11月 8日，南投露營嘉年華在國姓的成功廣場舉辦，邀請愛好露營的民眾到南投，體驗露營樂趣。

縣府觀光處表示，今年露營嘉年華，延續人氣露營市集、在地DIY體驗、寵物選美和寵物溝通等活動，首度推出「青春潮流音樂祭」，邀請金曲最佳新人「芒果醬」、金曲最佳樂團「守夜人樂團」、「溫室雜草」及「小男孩樂團」輪番演出。

聚傳媒

露營區 南投縣 寵物溝通

延伸閱讀

2025彰化縣政府馬拉松嘉年華

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

簡千翔點名貓羅溪「10年不清」 縣府：明年前啟動抽水站工程

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

相關新聞

2025南投露營嘉年華 11月8日國姓鄉成功廣場登場

南投縣政府28日舉辦「2025南投露營嘉年華」記者會，南投縣副縣長王瑞德表示，秋末冬初，南投最適合露營，可以觀賞螢火蟲、促膝談心或躺在草地上吹風，今年南投露營嘉年華將推出青春潮流音樂祭，歡迎喜愛露營的

清水鰲峰山腳停車場半年今完工啟用 暫由區公所維管免費停車

斥資1152萬餘元的台中市清水區鰲峰山腳停車場今天完工啟用，在地鄉親及各界嘉賓齊聚見證。市府秘書長黃崇典表示，現址原為鰲...

台中市巷弄狹小卻畫雙黃線…會車易越線 市府：優先處理高風險區

台中市舊市區巷弄眾多，不少路段路幅不到5公尺寬，路中卻畫了禁止跨越的雙黃線，兩側停車後剩餘空間連會車都有困難，非常容易跨...

影／台中原住民族文化節11月登場 首次三大區文化串連全城

台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳開記者會，今年文化節以「原聚・山海屯」為...

斥資7200萬元！台中北屯正大橋改建拓寬 打通東山路交通瓶頸

連接台中市北屯區大坑里及東山里的正大橋，全長50公尺，使用逾48年，由於其車道淨寬僅4.6公尺，會車困難，且缺乏完善人行...

台中YouBike 上學還車無位、放學借無車

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，原本是為了讓學生通勤更便利，但包括台中一中、女中等多校學生抱怨，上學時「沒位可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。