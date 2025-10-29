中市府推動永續淨零啟航 10家企業獲表揚

快訊

中央社／ 台中29日電

台中市政府重視全球氣候變遷及國際淨零浪潮，今天表揚在能源效率提升、減碳及永續治理等方面表現卓越的企業，獲獎企業涵蓋精密機械、航太、食品、生物科技等10家企業。

台中市政府今天舉辦「台中市企業永續A+行動頒獎典禮」，表揚在能源效率提升、減碳及永續治理等方面表現卓越的企業，榮獲「永續領航獎」有台灣佳能、大銀微系統、羅布森等3家企業；「永續菁英獎」分別由漢翔航空工業、台中精機廠、正隆后里廠、福壽實業、歐思佛生物科技、哈伯精密、味榮食品工業等7家，共計10家企業獲獎。

台中市經濟發展局說明，「台中市企業永續A+行動」著重企業能源轉型與節能治理、減碳作為與綠色公益等面向，除了落實ESG，打造具備國際競爭力的永續供應鏈，藉以提升台中整體產業的綠色競爭力。

經發局表示，獲獎企業投入綠色製造與積極節能減碳，透過強化能源管理系統、廢水回收系統、汰換耗能設備等措施，有效提升能源效率，減少碳排放，落實循環經濟並轉化為永續競爭力。

經發局副局長林敏棋會中致詞表示，市府積極協助企業淨零，更針對商場推動低碳認證作業，透過「台中市商場低碳認證」鼓勵大型商場率先落實節能減碳，114年度通過商場低碳認證的企業，包括統一超商泰安服務區、統一超商清水服務區、三中港奧特萊斯、特力屋北屯分公司、遠東百貨台中分公司等5家大型商場。

林敏棋說，5家大型商場共同展現低碳執行績效，將作為台中市企業低碳楷模，引領更多中小型商場加入綠能行列，協力朝2050年淨零碳排目標，打造「綠色商場」、「環境永續」雙贏局面。

