清水鰲峰山腳停車場半年今完工啟用 暫由區公所維管免費停車
斥資1152萬餘元的台中市清水區鰲峰山腳停車場今天完工啟用，在地鄉親及各界嘉賓齊聚見證。市府秘書長黃崇典表示，現址原為鰲峰活動中心，因海砂屋建物耐震能力不足，市長盧秀燕去年指示建設局活化土地、妥善再利用，如今停車場不僅活化公有土地，更有效解決民眾洽公與觀光停車需求。
黃崇典表示，市府推動都市更新以「均衡發展、便利生活、提升品質」為目標，此次將原有老舊建物拆除後，原址轉型打造成為綠意空間的停車場，不僅活化公有土地，也讓土地利用更具效益，目前提供15席車位，並預留電動車充電設施。
建設局長陳大田指出，鰲峰山腳停車場闢建面積約400坪，全區共設置15席汽車格位，包括無障礙車位、婦幼車位及一般車位，並規劃路側內凹型機車停放區，充分滿足日常停車、洽辦業務及觀光遊憩等多元需求。
陳大田並說，改建工程於今年2月啟動建物拆除，5月開始停車場建設，9月順利完成。停車場啟用後將先交由清水區公所維護管理，後續將導入委外營運，值得一提的是，全區車位均預留電動車充電管線並因應海線氣候種植藍星花、苦檻藍、山欖、紅芽石楠等植物，搭配宮粉仙丹、金英花、銀姬小蠟、朱蕉等觀花、觀葉的複層植栽，，呼應永續發展與綠色交通趨勢。
鰲峰山腳停車場鄰近清水地政事務所及日治時期後參道，除便利洽公民眾，也方便遊客停車後步行前往地方人文與觀光景點，清水區公所表示，這項工程不僅舒緩地方停車需求，更優化周邊景觀環境，維管初期將先免費提供民眾停放，未來「使用者付費」將盡快委外收費經營。
