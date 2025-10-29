快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市巷弄狹小卻畫雙黃線…會車易越線 市府：優先處理高風險區

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員陳雅惠等人表示，狹小巷弄畫設雙黃線逼人違規，要求盤點檢討；交通局回應，會優先處理高風險路段。記者陳敬丰／攝影
台中市議員陳雅惠等人表示，狹小巷弄畫設雙黃線逼人違規，要求盤點檢討；交通局回應，會優先處理高風險路段。記者陳敬丰／攝影

台中市舊市區巷弄眾多，不少路段路幅不到5公尺寬，路中卻畫了禁止跨越的雙黃線，兩側停車後剩餘空間連會車都有困難，非常容易跨線閃避，遭到檢舉。議員要求盤點全市狹窄路段，年底前提出調整計畫；市府表示，會優先處理高風險區。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，民進黨議員陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳俞融與陳淑華聯合質詢。陳雅惠表示，台中市的標線僵化，多年來雙黃線沒有調整，讓駕駛被逼違規，交通局應合理化調整。

陳雅惠指出，東區、南區等舊市區的巷弄如東英五街、東英路口、新和街、美和街等處，路幅多只有4、5公尺寬，路中仍是畫設雙黃線，兩側只要停車，整條道路可供通行的空間不足3公尺，不只汽車，連機車會車都要越線閃避，民眾陳情說「不是要違規，是沒辦法不違規」。

陳雅惠表示，交通部規定「6公尺以上路段得設分向線」是建議性標準，市府照本宣科、毫無彈性，雙黃線畫到底，應該要盤點全市狹窄巷道與市場周邊路段，除了轉彎、學校出入口等高風險區，其他改為單虛線或虛實線。

張芬郁也說，市府2023就承諾盤點10公尺寬以下道路雙黃線，卻因跨里意見不一停擺，但是否改畫應該以專業與安全為唯一標準，不要被地方壓力綁架。議員要求，今年底前提出「雙黃線合理化調整計畫」，讓標線回歸安全與常識。

陳雅惠、謝家宜也對標線補繪效率不滿，謝家宜表示，許多斑馬線斑駁路段影響用路人安全，反映半年都沒有補繪，交通局應提出明確改善時程；陳雅惠呼籲，建立標線巡查維護制度，優先改善學校、公園、醫院等高人流區域，提升夜間與天能見度。

交通局長葉昭甫回應，原則上路寬10公尺以下路段可以依實際路況彈性調整，是否畫設雙黃線；目前部分路段仍維持雙黃線，主要是全市巷弄非常多，交通局人力與經費都有線，接下來會加強與區公所、里長的溝通協調，優先處理高風險路段。

至於斑馬線磨損問題，葉昭甫坦言，許多標線是多年使用斑駁，這兩年社會越來越重視人本交通，但局內量能要處理全部的標線有困難，目前優先處理獲報路段；交通局會檢討巡查頻率與橫向協調機制，提升道路安全與標線品質。

台中舊市區許多巷弄路寬不到6公尺，卻畫設雙黃線，兩側停車後路寬不足3公尺，導致用路人被迫「越線會車」。圖／　陳雅惠辦公室提供
台中舊市區許多巷弄路寬不到6公尺，卻畫設雙黃線，兩側停車後路寬不足3公尺，導致用路人被迫「越線會車」。圖／　陳雅惠辦公室提供

陳雅惠 台中市 風險

延伸閱讀

批非洲豬瘟案一變再變不會做疫調 中市民進黨團嗆2局長下台

台中多處左轉專用道沒左轉燈 無理設計逼駕駛搶快左轉挨罰

7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

小貨車成馬路殺手肇事是大型車3倍 中市4路段名列前茅

相關新聞

清水鰲峰山腳停車場半年今完工啟用 暫由區公所維管免費停車

斥資1152萬餘元的台中市清水區鰲峰山腳停車場今天完工啟用，在地鄉親及各界嘉賓齊聚見證。市府秘書長黃崇典表示，現址原為鰲...

台中市巷弄狹小卻畫雙黃線…會車易越線 市府：優先處理高風險區

台中市舊市區巷弄眾多，不少路段路幅不到5公尺寬，路中卻畫了禁止跨越的雙黃線，兩側停車後剩餘空間連會車都有困難，非常容易跨...

影／台中原住民族文化節11月登場 首次三大區文化串連全城

台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳開記者會，今年文化節以「原聚・山海屯」為...

斥資7200萬元！台中北屯正大橋改建拓寬 打通東山路交通瓶頸

連接台中市北屯區大坑里及東山里的正大橋，全長50公尺，使用逾48年，由於其車道淨寬僅4.6公尺，會車困難，且缺乏完善人行...

台中YouBike 上學還車無位、放學借無車

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，原本是為了讓學生通勤更便利，但包括台中一中、女中等多校學生抱怨，上學時「沒位可...

南投市轉運站址暫作停車場 草屯將設先導轉運站

南投市轉運站已完成購地，基地位於復興路與三和三路口的舊台汽客運車站，縣府規畫BOT方式招商，由民間投資逾10億元，興建多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。