影／台中原住民族文化節11月登場 首次三大區文化串連全城
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳開記者會，今年文化節以「原聚・山海屯」為主題，將原本一年只有一場次活動，擴大為山、海及屯區各辦一場，首先登場的是11月8日在大雅區，第二場11月15日在梧棲區，第三場11月22日在太平區。
今天由泰雅、阿美及排灣三族的耆老主持傳統祭儀，祈求各場次的活動都能順利圓滿。不同族群的歲時祭儀不同，都可展現原住民族對祖靈、天地及自然的敬畏與尊崇。
表演力與美的原民舞蹈，舞者透過服飾、音樂及肢體動作，展現出不同族群的藝術文化魅力。現場安排三項原住民族傳統技藝體驗，包括「頂物（temuqulj）」象徵平衡智慧與女性力量、「八卦網捕魚（mitafokod）」展現集體合作與生態永續精神、及「搗麻糬（smxu’ hikil）」象徵部落團結與共享喜悅。
中市府原民會指出，截至今年9月底，台中市原住民族人口達4萬1584人，居住在29個行政區。為能凝聚全市原住民族人的情感，並有交流與分享族群文化的機會，每年會舉辦全市性的原住民族文化節。今年在各界的建議中，嘗試在山、海、屯區各辦一場文化節活動，希望原住民能就近參與，免除舟車往返。
