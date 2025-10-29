快訊

MLB／大谷翔平總計6局失4分暫為敗投候選人 打擊吞2次三振

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中原住民族文化節11月登場 首次三大區文化串連全城

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影

台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳開記者會，今年文化節以「原聚・山海屯」為主題，將原本一年只有一場次活動，擴大為山、海及屯區各辦一場，首先登場的是11月8日在大雅區，第二場11月15日在梧棲區，第三場11月22日在太平區。

今天由泰雅、阿美及排灣三族的耆老主持傳統祭儀，祈求各場次的活動都能順利圓滿。不同族群的歲時祭儀不同，都可展現原住民族對祖靈、天地及自然的敬畏與尊崇。

表演力與美的原民舞蹈，舞者透過服飾、音樂及肢體動作，展現出不同族群的藝術文化魅力。現場安排三項原住民族傳統技藝體驗，包括「頂物（temuqulj）」象徵平衡智慧與女性力量、「八卦網捕魚（mitafokod）」展現集體合作與生態永續精神、及「搗麻糬（smxu’ hikil）」象徵部落團結與共享喜悅。

中市府原民會指出，截至今年9月底，台中市原住民族人口達4萬1584人，居住在29個行政區。為能凝聚全市原住民族人的情感，並有交流與分享族群文化的機會，每年會舉辦全市性的原住民族文化節。今年在各界的建議中，嘗試在山、海、屯區各辦一場文化節活動，希望原住民能就近參與，免除舟車往返。

台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影
台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳舉行記者會。記者游振昇／攝影

原住民族 台中市 族群

延伸閱讀

台東原民急難救助金未編列預算 議員籲列常態支出

憲判滿三年！原民會：平埔原住民身分認定法制已上路 9族提出申請

彰化縣三山國王客底文化節 117神尊齊聚

彰化三山國王客底文化節登場 王惠美不忘提醒設計展到今晚

相關新聞

斥資7200萬元！台中北屯正大橋改建拓寬 打通東山路交通瓶頸

連接台中市北屯區大坑里及東山里的正大橋，全長50公尺，使用逾48年，由於其車道淨寬僅4.6公尺，會車困難，且缺乏完善人行...

台中YouBike 上學還車無位、放學借無車

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，原本是為了讓學生通勤更便利，但包括台中一中、女中等多校學生抱怨，上學時「沒位可...

影／台中原住民族文化節11月登場 首次三大區文化串連全城

台中市一年一度原住民族文化節將於11月登場，台中市政府今天在市府陽明大樓一樓大廳開記者會，今年文化節以「原聚・山海屯」為...

南投市轉運站址暫作停車場 草屯將設先導轉運站

南投市轉運站已完成購地，基地位於復興路與三和三路口的舊台汽客運車站，縣府規畫BOT方式招商，由民間投資逾10億元，興建多...

桃園、台東可以 為何台中不行？和平環山部落民宿業盼市府鬆綁

台中市議員古秀英今指出，市府應正視和平區環山部落民宿長期受限法規、難以合法經營的困境，針對建物、土地等相關規定，桃園台東...

議員籲打造「中進中出」國際航網 中市府：日韓越已是成長夥伴

台中市議員張瀞分在市議會交通地政觀光業務質詢中指出，台中國際機場旅客總數回升，復甦力道明顯，國際旅客占半數，他要求市府與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。