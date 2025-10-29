斥資7200萬元！台中北屯正大橋改建拓寬 打通東山路交通瓶頸

連接台中市北屯區大坑里及東山里的正大橋，全長50公尺，使用逾48年，由於其車道淨寬僅4.6公尺，會車困難，且缺乏完善人行空間，人車爭道，險象環生，建設局斥資7200萬元改建拓寬，日前開工，預計明年底前完工通車，屆時將有效改善光西巷及東山路二段的交通瓶頸，促進地方發展。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕重視市民通行安全與交通順暢，秉持「以人為本」的理念，持續推動各項道路及橋梁改善工程，完善整體交通路網。建設局為回應地方多年訴求，多次與民代及里民溝通，凝聚共識後，推動正大橋改建拓寬工程，並於10月10日開工。

陳大田指出，正大橋改建拓寬工程完工後，將有效改善光西巷及東山路二段的交通瓶頸，提升區域聯外功能與通行效率，同時增進居民出行安全與生活便利，打造更完整且以人為本的交通路網，促進地方繁榮，落實盧秀燕「富市台中、行人安全」施政理念，為市民營造更安全、便捷的生活環境。

建設局說明，正大橋改建拓寬工程總經費7200萬元，其中成功爭取中央補助5040萬元；橋梁採雙跨鋼板梁橋型式，於河道內設置1處橋墩。改建後橋長將延伸至62公尺、橋寬增至12公尺，並於雙側設置寬度1.5公尺以上的人行道，可有效提升通行效率，並提供更安全、友善的行人空間。