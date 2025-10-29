南投市轉運站址暫作停車場 草屯將設先導轉運站

南投市轉運站已完成購地，基地位於復興路與三和三路口的舊台汽客運車站，縣府規畫BOT方式招商，由民間投資逾10億元，興建多功能轉運服務中心。縣府表示，預定今年底啟動招商，站體將整合客運、公車、商業設施與停車空間，成為門戶地標。

考量用地在市區核心、周邊人車往來頻繁，縣府工務處交管所指出，在正式開發前，基地將暫作公共停車場使用，現已畫設約250個停車格，預計11月底前開放啟用，收費標準為平日每小時20元、假日30元，以紓解南投市區停車需求。

至於草屯轉運站，縣府計畫處說明，原預定在草屯鎮公所及代表會南側約20公頃土地中，透過區段徵收取得約1公頃用地興建，不過中央都市計畫委員會建議該區應納入都市計畫第三次通盤檢討，因此工程期程需重新評估，恐將延後正式啟用時間。

為減少影響並兼顧當地交通需求，縣府決定明年先在草屯鎮公所東側活動中心旁的停車場設置「先導轉運站」。計畫處表示，該站將配置簡易候車設施與轉乘空間，並引進先導公車路線，提升草屯及周邊地區公共運輸量能，也讓民眾提前熟悉未來轉運系統的運作。

議員蔡銘軒說，目前草屯鎮人口已突破9萬人，為全縣最多，客運接駁仍集中在惠德宮前，道路狹窄、車流壅塞問題長年存在。地方期待先導轉運站啟用後，能有效分流人車動線，為未來正式轉運站建設奠定基礎。