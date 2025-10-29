台中YouBike 上學還車無位、放學借無車

聯合報／ 記者陳秋雲鄭國樑／連線報導
不少高中生反映尖峰時間YouBike「還無位、借無車」，台中一中站點在放學後全數清空。記者陳秋雲／攝影
不少高中生反映尖峰時間YouBike「還無位、借無車」，台中一中站點在放學後全數清空。記者陳秋雲／攝影

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，原本是為了讓學生通勤更便利，但包括台中一中、女中等多校學生抱怨，上學時「沒位可還」、放學時又「沒車可借」，騎YouBike上學變成一場「靠運氣的通勤挑戰」。交通局已要求微笑單車公司加強尖峰時段的車輛調度與維運人力。

有別於台中，桃園市的YouBike狀況相對穩定。復旦高中表示，學生使用率雖高，但很少出現車位滿或借不到車的問題。桃園市交通局說，一車難求的情況多出現在捷運站，例如機捷A7體育大學站，尖峰時段會派員現場機動調度，避免租借壅塞。

「放學衝出校門還是借不到車，只能乾脆走回家。」學生在社群平台上無奈留言，甚至有人形容YouBike是「每天掉鏈子的通勤工具」。也有家長批評，市府調度不即時、資訊更新慢，「明明是公共運具，卻讓孩子每天追著車跑」。

國民黨議員陳政顯指出，台中一中學生在網路各平台，不斷批評這個問題，且這並非單一學校問題，后綜高中、文華高中、惠文高中周邊都一樣。

他批評，市府多次要求廠商改善卻不見動作，質疑「微笑單車是不是根本不甩台中市政府？」他強調，若再怠忽改進，交通局應依合約開罰，「不能讓廠商賺營運利益、市府卻替民怨買單，這是最不平等的合作關係」。

國民黨市議員張廖乃綸指出，台中多數高中並沒有校車，學生通勤高度依賴公車與YouBike，但自疫情後公車班次減少、脫班頻繁，許多學生只好改騎YouBike。然而，尖峰時段卻經常出現租不到車、還不了車的情況，讓學生每日上下課「比搶票還緊張」。

她呼籲交通局與營運廠商微笑單車公司，應在上、放學時段加強即時調度與監控，必要時增設臨時還車區或機動維運車輛，避免學生被迫繞路、遲到。

台中市交通局回應，學生通勤時段使用需求尖離峰明顯，確實造成短時間借還不均。局方已要求微笑單車公司加強尖峰時段的車輛調度與維運人力，並將與教育局合作，盤點各校周邊需求，評估增設站點或車柱的可行性。

目前台中市共有1,687處YouBike租賃站，全市見車率約95.5%，其中YouBike 2.0車輛每日平均周轉率達4.83次，電輔2.0E更高達7.08次。交通局強調，未來將針對學校周邊加強調度與即時監控，讓學生通勤「不再靠運氣」。

