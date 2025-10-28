快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員古秀英今指出，市府應正視和平區環山部落民宿長期受限法規、難以合法經營的困境，針對建物、土地等相關規定，桃園台東可以放寬，為何台中如此嚴格？觀旅局表示，將參酌台東、桃園等地經驗，研議輔導機制。

根據環山部落族人陳情內容，現行法令對原鄉民宿規範過於僵化，古秀英說，台南市透過劃設「人文風貌街區」，放寬老屋使用執照認定，促成600家民宿合法化；台東縣則允許原住民族地區以「結構安全鑑定證明」取代建築使用執照，2024年新增合法民宿50家，總數達124家，成效顯著。

古秀英指出，環山部落兼具泰雅族文化與高山自然景觀，是台中市最具代表性的原鄉觀光據點之一，但多數民宿因土地權屬複雜、建築使用執照難以取得而無法合法登記。她質疑：「台東可以、桃園可以，為什麼台中不行？法令不該成為阻礙地方文化與觀光發展的藉口。」

古秀英說明，9月11日召開協調會，邀集觀旅局、都發局、水利局、原民會、地政局及地方業者共同研議，會中共識為：市府應比照「露營區專案合法化」模式，向中央爭取補助並同步研擬地方放寬方案。

觀旅局回應，已正式向交通部觀光署與原民會提出專案申請，預計年底前召開跨局處會議研議具體放寬措施；另外參考其他縣市的輔導機制，研議台中的做法。

古秀英強調，原鄉地區最大困境在於土地與建築法規過於嚴苛，使民宿業者難以合法營運。她建議觀旅局與都發局、原民會應深入部落實地了解現況，協助輔導業者合法化，展現具體成效。同時也可從文化保存或文化資產角度切入，結合泰雅族傳統文化與觀光推動，打造兼具文化深度與經濟活力的部落觀光路線。

古秀英建議，台中市府可依「民宿管理辦法」第5條，公告環山部落為「原住民族特定區域」，放寬建築與土地文件要求，同時成立技師輔導團隊，協助辦理結構安全鑑定，簡化消防設備核備程序，協助業者合法化經營並活化地方文化能量。

古秀英最後強調，原鄉觀光發展不該被法規綁死，應在兼顧安全與文化特色的前提下，建立彈性制度。、

桃園、台東可以 為何台中不行？和平環山部落民宿業盼市府鬆綁

