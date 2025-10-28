快訊

議員籲打造「中進中出」國際航網 中市府：日韓越已是成長夥伴

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起張廖乃綸、張瀞分、吳瓊華，要求求台中市政府打造台中機場國際新門戶。記者陳秋雲/攝影
台中市議員左起張廖乃綸、張瀞分、吳瓊華，要求求台中市政府打造台中機場國際新門戶。記者陳秋雲/攝影

台中市議員張瀞分在市議會交通地政觀光業務質詢中指出，台中國際機場旅客總數回升，復甦力道明顯，國際旅客占半數，他要求市府與中央合作，強化航權與航點開發，吸引更多國際航空進駐。

張瀞分說，交通建設是城市發展的核心關鍵，其中國際機場更是城市的門面與競爭力象徵。她強調，台中國際機場應積極強化航線布局與國際行銷，打造「中進中出」的便捷航網，帶動觀光、產業與區域發展，讓台中成為中台灣真正的國際門戶。

張瀞分表示，根據交通部民航局統計，台中國際機場在疫情前（2019年）旅客人次高達282萬，其中國際旅客達169萬人次；而2024年旅客總數已回升至212萬，國際旅客突破109萬，復甦力道明顯。她期盼市府與中央攜手，強化航權與航點開發，積極吸引更多國際航空公司進駐，並結合地方觀光資源，提升城市能見度。

張瀞分指出，台中國際機場不僅是旅客出入的重要樞紐，更是城市形象的第一印象。她建議觀光旅遊局結合重大觀光活動，如11月登場的「2025台中國際花海花毯節」，串聯山城景點與在地農特產，推出國際包裝行程，吸引更多外國旅客選擇「台中進、台中出」，提升整體觀光動能。

觀光旅遊局長陳美秀回應，目前台中國際機場共有17家航空公司駐點、25條國內外航線，市府針對韓國、越南、日本市場均建立長期合作夥伴，並推動包機與觀光推廣計畫。她強調，隨著觀光活動與航班逐步恢復，市府有信心今年旅客量將全面回到疫情前水準，讓台中成為國際旅遊新亮點。

此外，陳美秀指出，今年「台中國際花海花毯節」以全球知名動畫「飛天小女警」為主題，並結合「中台灣農業行銷展售會」，邀集中台灣8縣市共同參與，打造全台最大農產與觀光交流平台，期望以活動熱潮為城市帶來更多國際目光。

台中國際機場 航線

