台中多處左轉專用道沒左轉燈 無理設計逼駕駛搶快左轉挨罰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
有左轉專用道，卻沒有專用號誌，議員林德宇指市府害用路人涉險。圖／林德宇提供
台中市路口近年陸續增設左轉專用道，但多處卻未同步設置左轉專用號誌，導致駕駛傻傻停等多時。議員林德宇指出，許多駕駛驚覺「搶快左轉」已亮紅燈，不僅增加事故風險，還可能挨罰，批市府交通設計應重視安全，不要讓用路人涉險。

議員林德宇、曾威表示，市府廣設左轉專用道的原意，是為了分流車流、提升通行效率，但若未搭配左轉箭頭燈號，實際上形同虛設，「設了專用道，卻沒有專用燈，結果民眾左轉變成賭運氣！」

林德宇舉霧峰區中正路與四德路口為例指出，該處新畫了左轉專用道，但號誌仍為一般三色燈。圓綠燈雖象徵可通行，實際上駕駛仍需等待對向車流間隙才能左轉，「等到對向沒車時，燈又轉紅，只能乾瞪眼。」他批評，市府路口設計標準不一，有的有左轉燈、有的沒有，導致用路人無所適從。

林德宇問交通局長葉昭甫：「左轉專用道與左轉專用號誌是否必須同時設置？」葉昭甫回應，兩者並無強制綁定規定，設有左轉專用道可利用圓綠燈空檔左轉，左轉專用號誌則需視交通流量與安全需求設置。

對此，林德宇直言，若只有左轉道、卻沒有明確左轉燈號，駕駛往往卡在車陣中進退兩難，甚至被後車鳴笛催促、逼得違規左轉，「結果不是提升效率，而是增加違規與危險。」他要求交通局全面檢討現有左轉專用道設置，評估是否應同步增設箭頭燈號，確保行車安全與動線合理。

葉昭甫表示，會針對各路口實際狀況進行盤點與檢討，並在必要時增設左轉專用號誌，以兼顧道路安全與通行效率。

