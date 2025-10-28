台中霧峰納入國家風景區 首辦 「阿罩霧草地音樂會」下月8、9日登場

台中市霧峰區舉辦多年的「阿罩霧草地音樂會」，今年首度在霧峰納入國家風景區後，由參山國家風景區管理處接手舉辦。而且，參山國家風景區管理處還聯手霧峰區農會與在地學校傑出音樂社團，要把活動擴大舉辦，在11月8日至9日的立法院民主議政園區的民主草坪上帶給大家一處能聽音樂、逛市集和品酒的好去處。

參山處副處長廖錫標說，草地音樂會以「共振阿罩霧」為主題，從下午3時一直到晚上8時，邀請演出者有溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文等知名歌手，以及蕭容少、正宇、張晴與Aailyah等新世代實力唱將，讓流行與獨立音樂共譜秋日旋律。

現場還設置「專業音樂人 × 在地團體」共演舞台，由知名音樂團體「半線室內樂」、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社與朝陽科技大學皇家熱舞社接力演出，從鼓聲、樂聲到舞動節奏，展現霧峰的青春活力與文化能量。

霧峰區農會總幹事黃景建也說，現場市集就有40多攤且分為農特產、文創商品、美食餐車和跳蚤市場等，另現場也提供受大家歡迎的初霧清酒無限量試飲，品酒區亦請到全台知名的調酒師駐場，透過購買票券就可以喝到飽。

參山處長曹忠猷指出，音樂是文化的橋梁，也是連結土地與人的力量。希望透過「阿罩霧草地音樂會」能以音樂為媒介，讓民眾在享受音樂與美食的同時，也更認識地方風景特色。像是921地震教育園區、光復新村、亞洲大學美術館、菇類博物館等都是可以順遊的好景點，歡迎大家體驗霧峰多層次的文化魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康