「阿嬤今天刷我的卡」 彰化發行「童萌卡」連小孩都很有感

彰化縣今年起，推出全國首創幼兒獨有的「童萌卡」，家中有1到3歲幼兒的家庭可領取1萬元點數，用來購買育兒相關用品或食品，縣議員今天建議針對有早療需求的家庭，開放童萌卡使用於醫療或輔具支出，優先協助有急迫性需求的族群。民政處長劉玉平表示，會辦理可行性評估，

縣議員賴清美今天在縣政總質詢時表示，彰化人口數一年減少了1萬5千人，童萌卡是項德政，連她的小孫子出門都會大氣地說：「阿嬤今天刷我的卡」，如果童萌卡可以將年齡層提高到學齡前，讓更多寶貝們都可以領到，只要縣府少辦一些辦活動，就有經費可以支應，這些年輕人就會敢生。

民政處統計到今年10月，童萌卡已受理約1萬8000件申請，發卡比例接近99%；現階段童萌卡經費大約在兩億多元，如果要將適用對象延伸到學齡前，預算將可能再增加兩億元。​

縣議員吳韋達呼應童萌卡擴大辦理的議題，強調彰化要拚人口，就需要短期誘因與長期誘因並行，童萌卡屬於短期策略，確實是一個吸引年輕人在地生、在地養的有效方法。

吳韋達建議，童萌卡未來適用對象應往下延伸至學齡前，讓家庭在幼托階段就能享有補助，減輕早期育兒壓力，針對第二胎、第三胎設計加碼點數，直接鎖定人口政策的核心族群，開放童萌卡使用在公部門或公益課程，例如暑期營隊、才藝課程等，減輕家長育兒成本，並針對有早療需求的家庭，開放童萌卡使用於醫療或輔具支出，優先協助有急迫性需求的族群。

吳韋達也希望將童萌卡升級為「縣民卡」，把童萌卡、學生證、縣府活動、特約商店優惠等功能整合在一張卡片上，並結合悠遊卡或數位錢包，打造更便利也更具榮譽感的縣民專屬服務。

民政處長劉玉平回應，童萌卡擴大早療部分是個很好的建議，民政處會再進行可行性評估，至於擴大到縣民卡等部分，仍依照縣府政策研擬執行。