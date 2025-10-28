台中市府標線「越改越亂」民眾慘挨罰 議員：這不是陷阱是什麼？

台中市多處路口標線設計錯誤、規劃不合邏輯，導致民眾「照規矩騎車反被開罰」的情況頻傳。台中市議員曾朝榮28日在交通地政業務質詢中痛批，交通局標線政策「越改越亂」，呼籲市府全面清查、徹底檢討。

曾朝榮以北屯區景賢路與旱溪東路丁字路口為例指出，該處機車停等區與左右轉車道劃設重疊，導致騎士若依線停放，反因跨越雙白線或方向錯誤遭取締。他直言：「民眾守法反而被罰，這不是陷阱是什麼？」

他進一步指出，同一路口五年前的標線設計清楚、動線分明，如今經費充裕、設備升級，反而畫得更亂，讓無辜市民接連受罰、申訴無門。「這不是錢的問題，而是制度不合理、設計不人本！」曾朝榮批評，交通局應主動檢討錯誤，別讓市民成為標線疏失的代罪羔羊。

他並出示多張現場照片舉證，指出興進路往東光路方向短短30公尺內，標線設計前後不一，令人摸不著頭緒。「前段允許左轉、後段卻禁止跨線，這樣怎麼開？怎麼不出事？」曾朝榮要求市府儘速啟動「標線錯誤清查專案」，全面盤點全市標線混亂路口，依人本交通原則重新繪製，並建立長期檢核與修正機制，避免「標線與取締互相矛盾」的荒謬現象。

交通局長葉昭甫回應，議員所提路口確實存在標線不清問題，將立即責成業務單位檢討改善，並評估擴大機車停等區、加註方向箭頭，讓騎士分流更明確。他坦言，部分路段因重鋪路面或施工變更導致標線錯誤，未來將全面盤點、建立一致性管理機制，確保標線清晰、安全合理，「讓市民不再因標線模糊而被誤罰」。