快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

聽新聞
0:00 / 0:00

台61線龍井路段今晚全線封閉 施工期間請用路人留意改道

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
因應台61線中彰大橋改建工程需要，公路局發布今晚交通管制9時至午夜12時雙向全線封閉。記者黑中亮／翻攝
因應台61線中彰大橋改建工程需要，公路局發布今晚交通管制9時至午夜12時雙向全線封閉。記者黑中亮／翻攝

因應台61線中彰大橋改建，公路局中區養護工程分局今天發布交通管制公告，將於今晚9時至午夜12時雙向全線封閉156.4公里至167.9公里的龍井路段，進行護欄調整及路面清掃作業。

台中工務段表示，近日工區巡查發現，改建段的台61線有多處中央護欄已遭車輛撞擊，出現歪斜偏移，加上重車行經時灑落砂石，為確保用路人通行安全，必須封閉南下北上的水向道路進行維護作業。

建議用路人使用替代道路，北上車輛，於167.9公里處下匝道（166公里伸港），改行台61線平面道路，右轉台61乙線後左轉接台17線，過中彰大橋後於156.4公里處上匝道（龍井）匯入高架主線。

南下車輛則於156.4公里處下匝道（龍井），行駛平面道路過台17線中彰大橋，右轉台61乙線後左轉台61線平面道路，於167.9公里處上匝道（線西）匯入高架主線。

公路局提醒，封閉期間請用路人依交通維持設施指示改道行駛，並注意行車安全，造成不便敬請見諒。

因應台61線中彰大橋改建工程需要，公路局發布今晚交通管制9時至午夜12時雙向全線封閉。記者黑中亮／翻攝
因應台61線中彰大橋改建工程需要，公路局發布今晚交通管制9時至午夜12時雙向全線封閉。記者黑中亮／翻攝

交通管制 車行

延伸閱讀

樹林首條捷運土城樹林線將全面動工 土城高架段最快年底前開工

台61線快速道路驚魂！一家四口爆胎受困半路 警方及時救援

苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

CM-11勇虎戰車零件掉落 台61苗栗竹南2地點害6名騎士摔車受傷

相關新聞

台中市府標線「越改越亂」民眾慘挨罰 議員：這不是陷阱是什麼？

台中市多處路口標線設計錯誤、規劃不合邏輯，導致民眾「照規矩騎車反被開罰」的情況頻傳。台中市議員曾朝榮28日在交通地政業務...

台61線龍井路段今晚全線封閉 施工期間請用路人留意改道

因應台61線中彰大橋改建，公路局中區養護工程分局今天發布交通管制公告，將於今晚9時至午夜12時雙向全線封閉156.4公里...

台中公車「搭不到、過站不停」惹民怨 議員批：按時刻表行駛難落實？

台中市政府雖持續補助公車業者，但公車「搭不到、過站不停」問題仍普遍存在，台中市交通局統計，異常發車及過站不停，一年近80...

台中YouBike設了個寂寞？一票高中生怨尖峰無車可借、無位可還

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，但包括台中一中等多校學生，上學常遇「無位可還」、放學又「無車可借」的情況，要求...

停30分鐘60元？台中停車費比吃飯貴 議員批商圈怎不沒落

台中市停車費再次引發民眾與網友熱議，多數人批評「早就全國知名的貴森森」，尤其北區停車場收費更是離譜，有些民營停車場每小時...

台中停車繳費期減為15天 議員指民怨「看到已過期」

台中市議會今進行交通業務質詢中，市議員朱暖英針對「公有停車格繳費期限縮短」引發的民怨，建議交通局應以更人性化方式檢討停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。