台61線龍井路段今晚全線封閉 施工期間請用路人留意改道

因應台61線中彰大橋改建，公路局中區養護工程分局今天發布交通管制公告，將於今晚9時至午夜12時雙向全線封閉156.4公里至167.9公里的龍井路段，進行護欄調整及路面清掃作業。

台中工務段表示，近日工區巡查發現，改建段的台61線有多處中央護欄已遭車輛撞擊，出現歪斜偏移，加上重車行經時灑落砂石，為確保用路人通行安全，必須封閉南下北上的水向道路進行維護作業。

建議用路人使用替代道路，北上車輛，於167.9公里處下匝道（166公里伸港），改行台61線平面道路，右轉台61乙線後左轉接台17線，過中彰大橋後於156.4公里處上匝道（龍井）匯入高架主線。

南下車輛則於156.4公里處下匝道（龍井），行駛平面道路過台17線中彰大橋，右轉台61乙線後左轉台61線平面道路，於167.9公里處上匝道（線西）匯入高架主線。