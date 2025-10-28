聽新聞
0:00 / 0:00
台61線龍井路段今晚全線封閉 施工期間請用路人留意改道
因應台61線中彰大橋改建，公路局中區養護工程分局今天發布交通管制公告，將於今晚9時至午夜12時雙向全線封閉156.4公里至167.9公里的龍井路段，進行護欄調整及路面清掃作業。
台中工務段表示，近日工區巡查發現，改建段的台61線有多處中央護欄已遭車輛撞擊，出現歪斜偏移，加上重車行經時灑落砂石，為確保用路人通行安全，必須封閉南下北上的水向道路進行維護作業。
建議用路人使用替代道路，北上車輛，於167.9公里處下匝道（166公里伸港），改行台61線平面道路，右轉台61乙線後左轉接台17線，過中彰大橋後於156.4公里處上匝道（龍井）匯入高架主線。
南下車輛則於156.4公里處下匝道（龍井），行駛平面道路過台17線中彰大橋，右轉台61乙線後左轉台61線平面道路，於167.9公里處上匝道（線西）匯入高架主線。
公路局提醒，封閉期間請用路人依交通維持設施指示改道行駛，並注意行車安全，造成不便敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言