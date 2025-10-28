快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

台中公車「搭不到、過站不停」惹民怨 議員批：按時刻表行駛難落實？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
交通局統計，指近三年公車投訴，以「搭不到車」「過站不停」年均7、8000件。記者陳秋雲／攝影
交通局統計，指近三年公車投訴，以「搭不到車」「過站不停」年均7、8000件。記者陳秋雲／攝影

台中市政府雖持續補助公車業者，但公車「搭不到、過站不停」問題仍普遍存在，台中市交通局統計，異常發車及過站不停，一年近8000件，讓搭車族無奈。

依交通局資料，近3年公車投訴數量仍高。2023年度異常發車高達5502件，2024年略降至4296件，今年截至9月已累計3197件，預估全年可能超過去年水準；其次是「過站不停」，2023年2240件、2024年2472件，今年截至9月已有1935件。

議員何文海、張廖乃綸都指出，接到不少民象反映此現象，議員質疑，市府持續補助業者，為何最基本的「準時抵達、依時刻表行駛」仍無法落實？

何文海說，其他投訴包括溢扣款、服務態度不佳、危險駕駛、變換車道不打方向燈、公車動態資訊不足、未待乘客上下車即開動，以及班次規劃不合理等。

何文海要求交通局提出改善方案，特別加強對「過站不停」與「未依時刻表運行」的稽查與懲處機制。

交通局回應，為持續提升公車服務，每年辦理公車評鑑，評鑑成績將影響業者年度虧損補貼額度，督促業者改善服務。同時，2023年及2025年已調整每車合理營運成本及公車基本運價，並要求駕駛員加薪至少4000元、其他公車從業人員加薪逾2000元，以穩定駕駛人力並增加班次，便利市民搭乘。

交通局強調，將持續透過評鑑、稽查及加薪機制，提升公車服務品質與可靠度。

台中市議員何文海舉交通局統計數字，指近三年公車投訴數量仍高。圖／何文海提供
台中市議員何文海舉交通局統計數字，指近三年公車投訴數量仍高。圖／何文海提供

公車 台中市 議員

延伸閱讀

台中YouBike設了個寂寞？一票高中生怨尖峰無車可借、無位可還

台中停車繳費期減為15天 議員指民怨「看到已過期！」

長庚兒科也告急！ 邱政洵：祭留才計畫加薪、增值班費、不同工不同酬

7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

相關新聞

台中市府標線「越改越亂」民眾慘挨罰 議員：這不是陷阱是什麼？

台中市多處路口標線設計錯誤、規劃不合邏輯，導致民眾「照規矩騎車反被開罰」的情況頻傳。台中市議員曾朝榮28日在交通地政業務...

台61線龍井路段今晚全線封閉 施工期間請用路人留意改道

因應台61線中彰大橋改建，公路局中區養護工程分局今天發布交通管制公告，將於今晚9時至午夜12時雙向全線封閉156.4公里...

台中公車「搭不到、過站不停」惹民怨 議員批：按時刻表行駛難落實？

台中市政府雖持續補助公車業者，但公車「搭不到、過站不停」問題仍普遍存在，台中市交通局統計，異常發車及過站不停，一年近80...

台中YouBike設了個寂寞？一票高中生怨尖峰無車可借、無位可還

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，但包括台中一中等多校學生，上學常遇「無位可還」、放學又「無車可借」的情況，要求...

停30分鐘60元？台中停車費比吃飯貴 議員批商圈怎不沒落

台中市停車費再次引發民眾與網友熱議，多數人批評「早就全國知名的貴森森」，尤其北區停車場收費更是離譜，有些民營停車場每小時...

台中停車繳費期減為15天 議員指民怨「看到已過期」

台中市議會今進行交通業務質詢中，市議員朱暖英針對「公有停車格繳費期限縮短」引發的民怨，建議交通局應以更人性化方式檢討停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。