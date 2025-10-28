台中公車「搭不到、過站不停」惹民怨 議員批：按時刻表行駛難落實？

台中市政府雖持續補助公車業者，但公車「搭不到、過站不停」問題仍普遍存在，台中市交通局統計，異常發車及過站不停，一年近8000件，讓搭車族無奈。

依交通局資料，近3年公車投訴數量仍高。2023年度異常發車高達5502件，2024年略降至4296件，今年截至9月已累計3197件，預估全年可能超過去年水準；其次是「過站不停」，2023年2240件、2024年2472件，今年截至9月已有1935件。

市議員何文海、張廖乃綸都指出，接到不少民象反映此現象，議員質疑，市府持續補助業者，為何最基本的「準時抵達、依時刻表行駛」仍無法落實？

何文海說，其他投訴包括溢扣款、服務態度不佳、危險駕駛、變換車道不打方向燈、公車動態資訊不足、未待乘客上下車即開動，以及班次規劃不合理等。

何文海要求交通局提出改善方案，特別加強對「過站不停」與「未依時刻表運行」的稽查與懲處機制。

交通局回應，為持續提升公車服務，每年辦理公車評鑑，評鑑成績將影響業者年度虧損補貼額度，督促業者改善服務。同時，2023年及2025年已調整每車合理營運成本及公車基本運價，並要求駕駛員加薪至少4000元、其他公車從業人員加薪逾2000元，以穩定駕駛人力並增加班次，便利市民搭乘。