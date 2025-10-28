台中YouBike設了個寂寞？一票高中生怨尖峰無車可借、無位可還

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，但包括台中一中等多校學生，上學常遇「無位可還」、放學又「無車可借」的情況，要求交通局檢討尖峰時段調度及站點配置。

交通局指出，針對校園周邊部分，因學生使用時段較為集中，使用需求尖離峰十分明顯，市府也將盤點校園周邊站點的租借狀況與條件，除加強調度外，也持續評估增站或增柱的可行性。

國民黨議員張廖乃綸表示，台中多數高中並未設置校車，學生通勤高度依賴大眾運輸，但自疫情後市區公車班次明顯減少、脫班情形頻仍，許多學生早上等不到車，下午又擠不上車，只能改以公共自行車代步。YouBike本是便利通勤的重要工具，卻因租借站管理與調度問題，成為學生每日通勤的煩惱。

她指出，像是台中一中、台中女中、東山高中等學校周邊，尖峰時段都曾發生還車站點客滿或車輛不足的情形，學生為了借車必須徒步尋找其他站點，不僅延誤時間，甚至影響上課準時性。

呼籲交通局與營運廠商「微笑單車公司」應盤點各校周邊需求，於上、放學時段加強調度與即時監控，必要時增設臨時還車區或快閃維運車輛。

國民黨議員陳政顯也指出，近來網路上有學生留言抱怨「台中一中附近的YouBike根本不夠用」，反映放學時間車輛一空、站點秒被借光的情況。他說，這並非單一學校問題，包含后綜高中、文華高中、惠文高中周邊也有相同現象，學生通勤不便的心聲在網路上不斷出現。

陳政顯說「微笑單車難道不甩台中市政府嗎？為何多次要求卻不調整？」他要求交通局嚴格督促廠商補足車輛與車柱數量，若再怠忽改善，應依合約祭出記點或罰款，他更直言，這樣的合作關係「根本是最不平等的條約」，廠商享有營運利益，卻讓市府替民怨買單。

事實上，長久以來，網路社群上確有不少台中學生與家長抱怨 YouBike 借還不便的貼文。例如有網友表示，「上學時間找不到車、放學找不到位還車，每天都要多走一公里」，也有學生留言「放學衝出校門還是借不到車，只能乾脆用走的」。不少家長也留言批評市府調度不即時、資訊更新慢，形容YouBike是學生通勤工具「卻常常掉鏈子」。

對此，交通局回應，已要求微笑單車公司加強即時調度，並持續監測學校周邊借還情形，評估於通勤時段增加維運人力與臨時車柱。局方表示，將與教育局合作，彙整各校學生使用需求，研擬更符合通勤實際的站點配置與管理機制。