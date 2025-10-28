停30分鐘60元？台中停車費比吃飯貴 議員批商圈怎不沒落

台中市停車費再次引發民眾與網友熱議，多數人批評「早就全國知名的貴森森」，尤其北區停車場收費更是離譜，有些民營停車場每小時竟高達120元。以台中一中商圈為例，該區主打銅板美食，民眾來吃飯、逛街，停車兩小時就要付240元，網友感嘆「吃得起，卻停不起」。

多位國民黨議員對此表達關切，包括朱暖英、張瀞分及陳政顯都指出，台中停車費過高已影響市民生活及商圈活絡度。陳政顯指出，公有停車場每小時最高收費60元、民營最高120元，這是交通局停管處自行訂定的上限，長期高額收費讓民眾怨聲載道，也導致部分商圈人潮流失。

停車場業者表示，土地成本高、經營不易，是造成收費偏高的原因之一，但陳政顯認為，市府應全面檢討停車費政策與收費標準，建立各區合理、統一的費率。他建議可改為「半小時計費」，避免民眾停10分鐘卻被收1小時費用的不合理情形。公有停車場數量不足時，也應加強管理民營場，確保價格合理，避免讓民眾一看價格就卻步。

此外，陳政顯建議公有停車場可規劃特定時段開放月租，最大化利用現有資源，嘉惠附近居民與通勤民眾。他呼籲交通局與停管處，勿再成為高額停車費的幫兇，應讓台中市擺脫「停車貴」的刻板印象，提升市民生活便利性。

網路上也有不少網友抱怨台中停車「不可思議的貴」，有留言指出，「一小時120元？來吃個便當都比停車還貴！」、「明明只是短暫停車，卻被收整小時費用，太不合理了！」，顯示市民對停車費的負擔感受普遍強烈，也呼應議員對政策檢討的呼籲。