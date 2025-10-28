台中停車繳費期減為15天 議員指民怨「看到已過期」
台中市議會今進行交通業務質詢中，市議員朱暖英針對「公有停車格繳費期限縮短」引發的民怨，建議交通局應以更人性化方式檢討停車政策。
朱暖英說明，市府自2024年9月1日起，將公有停車格繳費期限由原本30天縮短為14天，逾期還需加繳15元滯納金。此舉讓長期出差、出國或工作繁忙的市民經常發生，看到繳費單卻已過期，造成不少抱怨。她質疑，交通局縮短繳費期限是否有充分民意調查或先行蒐集市民意見？
對此，交通局局長葉昭甫表示，當初修改繳費期限係配合自治條例修正與審計部建議，六都皆有類似措施，主要考量在於催繳效率，避免民眾忘記繳費。葉局長也表示，交通局將持續檢討現行作法，以兼顧行政效率與民眾便利。
朱暖英呼籲交通局應考慮恢復30天繳費期限，或設立一次性補繳寬限制度，減輕民眾負擔。她強調，停車政策雖不如大型建設顯眼，卻能最直接反映城市管理的細膩程度。
