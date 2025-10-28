快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

台中停車繳費期減為15天 議員指民怨「看到已過期」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英說，停車繳費減為15天，籲市府「更人性化」。圖／朱暖英提供
台中市議員朱暖英說，停車繳費減為15天，籲市府「更人性化」。圖／朱暖英提供

台中市議會今進行交通業務質詢中，市議員朱暖英針對「公有停車格繳費期限縮短」引發的民怨，建議交通局應以更人性化方式檢討停車政策。

朱暖英說明，市府自2024年9月1日起，將公有停車格繳費期限由原本30天縮短為14天，逾期還需加繳15元滯納金。此舉讓長期出差、出國或工作繁忙的市民經常發生，看到繳費單卻已過期，造成不少抱怨。她質疑，交通局縮短繳費期限是否有充分民意調查或先行蒐集市民意見？

對此，交通局局長葉昭甫表示，當初修改繳費期限係配合自治條例修正與審計部建議，六都皆有類似措施，主要考量在於催繳效率，避免民眾忘記繳費。葉局長也表示，交通局將持續檢討現行作法，以兼顧行政效率與民眾便利。

朱暖英呼籲交通局應考慮恢復30天繳費期限，或設立一次性補繳寬限制度，減輕民眾負擔。她強調，停車政策雖不如大型建設顯眼，卻能最直接反映城市管理的細膩程度。

停車格 滯納金

延伸閱讀

小貨車成馬路殺手肇事是大型車3倍 中市4路段名列前茅

中市推行人友善區 交通局：規畫一中商圈、市政特區等4處試辦

挨批不貼心！台中雙十公車大專院校沒綁卡服務 中市府：有需求將協助

翻山越嶺逾百里 台中梨山幸福巴士3小時到市區

相關新聞

中市廚餘處理朝令夕改？ 市府：仍維持多元方式處理

面對台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘餵豬，市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今聯合發出新聞稿表示，台環保局昨天下午緊急...

台中公車「搭不到、過站不停」惹民怨 議員批：按時刻表行駛難落實？

台中市政府雖持續補助公車業者，但公車「搭不到、過站不停」問題仍普遍存在，台中市交通局統計，異常發車及過站不停，一年近80...

台中YouBike設了個寂寞？一票高中生怨尖峰無車可借、無位可還

台中市各高中周邊設置YouBike租借站，但包括台中一中等多校學生，上學常遇「無位可還」、放學又「無車可借」的情況，要求...

停30分鐘60元？台中停車費比吃飯貴 議員批商圈怎不沒落

台中市停車費再次引發民眾與網友熱議，多數人批評「早就全國知名的貴森森」，尤其北區停車場收費更是離譜，有些民營停車場每小時...

台中停車繳費期減為15天 議員指民怨「看到已過期」

台中市議會今進行交通業務質詢中，市議員朱暖英針對「公有停車格繳費期限縮短」引發的民怨，建議交通局應以更人性化方式檢討停車...

彰化漁港南北護岸今開工 半半施工降低衝擊

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，終於在今年6月開港啟用，成為縣內漁業發展的重要里程碑。不過關鍵的南北護岸工程因經費不足延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。