中市廚餘處理朝令夕改？ 市府：仍維持多元方式處理

面對台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘餵豬，市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今聯合發出新聞稿表示，台環保局昨天下午緊急下令，要求廚餘改送焚化爐處理，痛批盧市府垃圾政策朝令夕改、毫無規畫，挖東牆補西牆，擔心導致整體垃圾系統全面崩盤。

不過，市長盧秀燕上午在市政會議曾表示，廚餘維持原來的模式，如果不能清理，清潔隊可以協助，必須送到4處指定的掩埋場。環保局亦表示，整體廚餘處理政策並未改變，目前仍採多元方式因應。

環保局表示，為防堵非洲豬瘟，市府依中央指引採取掩埋、焚化發電、生質能發電或肥料化等多元方式去化廚餘，經調查，目前大多數縣市廚餘也採多元方式處理。目前除外埔綠能生態園區回收生廚餘外，掩埋場也優先開放4處收受廚餘。

另外，環保局也依中央指引規定，將焚化發電處理作為其中選項，目前除后里焚化廠歲修未開放外，自今日起亦開放文山及烏日焚化廠作為廚餘收受去化場所，環保局將視情形彈性調度分流去化，並依中央指引防疫需要妥善處理。

江肇國說，台中市家戶垃圾量本就已讓焚化爐不堪負荷，才導致大里地區堆成全國最高的「垃圾山」如今環保局又要求廚餘改送焚化爐，等於在本就超限運轉的系統上再加壓，這樣的臨時政策根本是挖東牆補西牆，最後只會全面崩盤。

他說，近日環保局將廚餘送往全市11處掩埋場堆置，引發地方反彈，霧峰、文山等地民代紛紛抗議，市府才緊急宣布關閉兩處坑場。但他其他9處是否仍在持續埋置？市府現在是有抗議才關、沒抗議就繼續埋嗎？

蔡耀頡說，文山焚化爐更新工程一再拖延長達7年，如今又要負擔高含水量的廚餘燃燒，不僅加速設備耗損，更可能因溫度不足導致燃燒不完全、產生戴奧辛污染，「難道是市長換新，空氣更毒嗎？」根本是拿市民健康與生命安全在冒險。

張家銨表示，台中市僅靠烏日、后里、文山三座焚化廠處理全市垃圾，平時處理量就已吃緊，如今還要將廚餘一併送進焚化爐燃燒，勢必讓負擔更重。根據市府資料顯示，后里焚化廠將於11月3日至30日歲修，文山焚化廠也緊接著從11月23日至12月31日歲修。當兩座焚化廠同時歲修時，市府打算如何處理每日新增的垃圾與廚餘，是否又要重演民生垃圾外運他縣市？

他們說，台中垃圾政策始終停滯不前，焚化爐不更新、生質能發電與SRF固體再生燃料等政策全數延宕。如今問題全面爆發。