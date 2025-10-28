彰化漁港南北護岸今開工 半半施工降低衝擊
彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，終於在今年6月開港啟用，成為縣內漁業發展的重要里程碑。不過關鍵的南北護岸工程因經費不足延宕多時，縣府自籌約1.8億元補足缺口後，今舉行第一階段防波堤及南北護岸開工典禮，工期600日曆天，預計2027年下半年完工，完工後可確保漁船停泊與作業安全。
典禮地點靠海港口，強勁海風吹拂，進行到一半又下起滂沱大雨，讓來賓更深刻體會漁民工作的艱辛。彰化縣長王惠美表示，漁民長年與風浪為伍，天氣變化無常，縣府推動漁港開發就是希望讓漁民作業更安全。
王惠美指出，第一階段工程主要為防波堤與內港口建設，也就是「南北護岸」工程，總經費3.35億元，其中漁業署補助1.55億元、縣府自籌1.8億元，讓工程順利發包，展現中央與地方合作成果，也實現縣府對漁民的承諾。後續第二期工程預計投入20多億元，整體完工後，漁港設施將更完善，可容納約200艘漁船。
農業部漁業署長王茂城表示，彰化漁港自2014年行政院核定計畫以來，歷經11年調整，今年6月正式開港。漁業署每年約投入兩成預算於漁港建設，提供漁民安全卸魚、整補、維修的地點，維持產業運作，未來將持續與縣府合作，爭取第二階段經費，讓港區基礎設施更趨完善。
縣府農業處指出，彰化漁港是縣內唯一免候潮的第二類漁港，今年6月啟用漁筏停泊區，目前約有80艘漁船筏進駐，為強化港區安全與防護、提升港內靜穩性，本次南北護岸工程將採「半半施工」方式，降低對漁船進出的影響。縣府也將與漁會、漁民保持密切溝通，兼顧施工安全與作業需求。
