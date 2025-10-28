南投市轉運站變停車場 草屯明年將蓋先導轉運站

南投市轉運站完成購地，將暫作停車場，反觀草屯轉運站靜悄悄，縣議員蔡銘軒今要求縣府說明進度，計畫處長邱紹偉說，草屯轉運站預定地須納通盤檢討變更，為了不影響原訂建設期間，明年將於當地公所東側停車場設置先導轉運站因應。

蔡銘軒說，南投市轉運站擇定於復興路、三和三路口的舊台汽客運車站興建，縣府購置近2000坪土地，將透過BOT方式邀民間投資，打造多功能轉運服務中心，總投資金額將超過10億元，今年底前就會辦理招商，反觀草屯鎮轉運站靜悄悄。

他進一步表示，草屯鎮人口數已超越南投市，甚至僅次於新竹竹東是全國第二大鎮，交通需求量也不小，但目前客運公車接駁都集中在當地惠德宮前，但該處僅為雙線道，每次停車上下客就會造成塞車，鎮民頻抱怨草屯何時才能有轉運場域。

計畫處長邱紹偉說，草屯鎮公所及代表會南側有一塊約20公頃土地，縣府規畫透過區段徵收取得1公頃土地興建草屯轉運站，原預計明年推動計畫，但中央都委會建議該用地應納入都市計畫進行第三次通盤檢討，恐延宕轉運站啟用時間。

為降低對草屯轉運站建設影響，因此決定將按訂原定期程，先在當地公所東側活動中心旁停車場建置先導轉運站，明年就會展開相關布建，完成會引進先導公車，拉高當地及周邊地區的大眾運輸量，也讓民眾先提前體驗及熟悉未來的運輸路線。