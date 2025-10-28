快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

南投市轉運站變停車場 草屯明年將蓋先導轉運站

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市轉運站目前規畫暫作停車場，現已畫設逾250個停車格，待證照申請程序完成，最快11月底前開放。記者賴香珊／攝影
南投市轉運站目前規畫暫作停車場，現已畫設逾250個停車格，待證照申請程序完成，最快11月底前開放。記者賴香珊／攝影

南投市轉運站完成購地，將暫作停車場，反觀草屯轉運站靜悄悄，縣議員蔡銘軒今要求縣府說明進度，計畫處長邱紹偉說，草屯轉運站預定地須納通盤檢討變更，為了不影響原訂建設期間，明年將於當地公所東側停車場設置先導轉運站因應。

蔡銘軒說，南投市轉運站擇定於復興路、三和三路口的舊台汽客運車站興建，縣府購置近2000坪土地，將透過BOT方式邀民間投資，打造多功能轉運服務中心，總投資金額將超過10億元，今年底前就會辦理招商，反觀草屯鎮轉運站靜悄悄。

他進一步表示，草屯鎮人口數已超越南投市，甚至僅次於新竹竹東是全國第二大鎮，交通需求量也不小，但目前客運公車接駁都集中在當地惠德宮前，但該處僅為雙線道，每次停車上下客就會造成塞車，鎮民頻抱怨草屯何時才能有轉運場域。

計畫處長邱紹偉說，草屯鎮公所及代表會南側有一塊約20公頃土地，縣府規畫透過區段徵收取得1公頃土地興建草屯轉運站，原預計明年推動計畫，但中央都委會建議該用地應納入都市計畫進行第三次通盤檢討，恐延宕轉運站啟用時間。

為降低對草屯轉運站建設影響，因此決定將按訂原定期程，先在當地公所東側活動中心旁停車場建置先導轉運站，明年就會展開相關布建，完成會引進先導公車，拉高當地及周邊地區的大眾運輸量，也讓民眾先提前體驗及熟悉未來的運輸路線。

至於南投市轉運站，工務處交管所表示，考量該站區在市區，周邊商業繁榮，人車密集，招商前用地閒置因此規畫暫作停車場，現已畫設逾250個停車格，待證照申請程序完成，最快11月底前開放，預計平日每小時收費20元、假日30元。

南投縣政府規畫於草屯鎮公所東側停車場建置先導轉運站，明年展開相關布建，完成後引進先導公車，盼拉高大眾運輸量。本報資料照
南投縣政府規畫於草屯鎮公所東側停車場建置先導轉運站，明年展開相關布建，完成後引進先導公車，盼拉高大眾運輸量。本報資料照
南投市轉運站目前規畫暫作停車場，現已畫設逾250個停車格，待證照申請程序完成，最快11月底前開放。記者賴香珊／攝影
南投市轉運站目前規畫暫作停車場，現已畫設逾250個停車格，待證照申請程序完成，最快11月底前開放。記者賴香珊／攝影
南投市轉運站目前規畫暫作停車場，現已畫設逾250個停車格，待證照申請程序完成，最快11月底前開放。記者賴香珊／攝影
南投市轉運站目前規畫暫作停車場，現已畫設逾250個停車格，待證照申請程序完成，最快11月底前開放。記者賴香珊／攝影
縣議員蔡銘軒表示，草屯太平路二段僅為雙線道，客運公車每次停靠該路線惠德宮前轉運載客就會造成塞車。本報資料照
縣議員蔡銘軒表示，草屯太平路二段僅為雙線道，客運公車每次停靠該路線惠德宮前轉運載客就會造成塞車。本報資料照

南投 停車場 蔡銘軒

延伸閱讀

高市衛生局人員「全副武裝」赴貨運轉運站 攔截300公斤問題肉品

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

宏匯取得新莊複合型轉運站BOT案 年底前簽約

南投埔里重陽敬老金多1千 草屯更新增1族群發3千

相關新聞

彰化漁港南北護岸今開工 半半施工降低衝擊

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，終於在今年6月開港啟用，成為縣內漁業發展的重要里程碑。不過關鍵的南北護岸工程因經費不足延...

南投市轉運站變停車場 草屯明年將蓋先導轉運站

南投市轉運站完成購地，將暫作停車場，反觀草屯轉運站靜悄悄，縣議員蔡銘軒今要求縣府說明進度，計畫處長邱紹偉說，草屯轉運站預...

7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

台中市近年積極爭取中央補助推動「道路人行道改善工程」，共核定169案、總經費高達35億元。市議員張芬郁指出，不少新整建的...

小貨車成馬路殺手肇事是大型車3倍 中市4路段名列前茅

台中市9月初大雅區發生小貨車與機車相撞釀一死一傷，引發交通安全關注。市議員陳俞融痛批，小貨車涉入交通事故件數與主要肇事件...

民代批評廚餘運往霧峰 市府改變：霧峰僅收當地家戶廚餘

台中市議員江和樹昨批評市府把廚餘運至霧峰處理不當，並擔心一旦若鳥吃了是否因排泄而造成疫情擴散。江一早再赴霧峰象鼻坑的處理...

台中港缺誘因 先天條件不足

基隆港郵輪商機復甦，預估今年可恢復到疫情前水準，台中港7年來卻無郵輪靠港。航商表示，台中港缺乏郵輪母港優惠誘因，難吸引穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。