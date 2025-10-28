7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

台中市近年積極爭取中央補助推動「道路人行道改善工程」，共核定169案、總經費高達35億元。市議員張芬郁指出，不少新整建的人行道完工後卻淪為機車停車場，嚴重違反「人行道原則上不得畫設機車停車格」規定，要求交通局檢討改進，於道路設計時一併規畫。

台中市交通局局長表示，會檢討現有設計，未來也將加強與建設局的橫向溝通，若人行道寬度夠，將會優先規畫機車停車彎，供民眾停車。

張芬郁指出，截至今年9月，台中市機車登記數高達189萬5737輛，但全市公有與民營停車格僅18萬4412格，停車位嚴重不足。市民長期仰賴機車代步，停車需求龐大，導致許多新完工的人行道工程被迫成為「機車暫停場」，原本改善通行的設計反而壓縮行人空間。

她舉例，近兩年台中市獲中央核定補助的169件人行道改善案，總經費達35億4129萬元，其中「進化北路（中清路至崇德路）」路段全長約一公里、經費高達7200萬元，工程完成後人行道拓寬至3公尺，原意在營造安全舒適的步行環境，卻因無規劃停車彎，完工不久便被機車停滿，「形同花7200萬打造停車場」。

張芬郁指出，內政部已修訂「市區道路及附屬工程設計標準」，明確規定「人行道上原則不劃設機車停車格」，如有停車需求，應優先採用「停車彎」形式設置；只有在人行道淨寬大於1.5公尺的情況下，才可例外畫設停車區。然而進化北路全線卻未見任何停車彎設計，顯示市府在規劃階段未落實人本思維。

張芬郁強調，交通局與建設局推動工程時，應同步考量市民實際停車需求與行人通行安全，避免重蹈「改善為名、倒退為實」的錯誤。她要求未來人行道改善案應納入整體停車規劃，優先設置停車彎，以兼顧人行安全與市民便利，讓35億經費真正發揮效益