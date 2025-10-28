快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員張芬郁指出，中市府花7200萬改善人行道卻變機車停放區，張芬郁要求交通局優先設置停車彎。圖／張芬郁提供
市議員張芬郁指出，中市府花7200萬改善人行道卻變機車停放區，張芬郁要求交通局優先設置停車彎。圖／張芬郁提供

台中市近年積極爭取中央補助推動「道路人行道改善工程」，共核定169案、總經費高達35億元。市議員張芬郁指出，不少新整建的人行道完工後卻淪為機車停車場，嚴重違反「人行道原則上不得畫設機車停車格」規定，要求交通局檢討改進，於道路設計時一併規畫。

台中市交通局局長表示，會檢討現有設計，未來也將加強與建設局的橫向溝通，若人行道寬度夠，將會優先規畫機車停車彎，供民眾停車。

張芬郁指出，截至今年9月，台中市機車登記數高達189萬5737輛，但全市公有與民營停車格僅18萬4412格，停車位嚴重不足。市民長期仰賴機車代步，停車需求龐大，導致許多新完工的人行道工程被迫成為「機車暫停場」，原本改善通行的設計反而壓縮行人空間。

她舉例，近兩年台中市獲中央核定補助的169件人行道改善案，總經費達35億4129萬元，其中「進化北路（中清路至崇德路）」路段全長約一公里、經費高達7200萬元，工程完成後人行道拓寬至3公尺，原意在營造安全舒適的步行環境，卻因無規劃停車彎，完工不久便被機車停滿，「形同花7200萬打造停車場」。

張芬郁指出，內政部已修訂「市區道路及附屬工程設計標準」，明確規定「人行道上原則不劃設機車停車格」，如有停車需求，應優先採用「停車彎」形式設置；只有在人行道淨寬大於1.5公尺的情況下，才可例外畫設停車區。然而進化北路全線卻未見任何停車彎設計，顯示市府在規劃階段未落實人本思維。

張芬郁強調，交通局與建設局推動工程時，應同步考量市民實際停車需求與行人通行安全，避免重蹈「改善為名、倒退為實」的錯誤。她要求未來人行道改善案應納入整體停車規劃，優先設置停車彎，以兼顧人行安全與市民便利，讓35億經費真正發揮效益

人行道 台中市

延伸閱讀

台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批難接受 市府：依中央規範處置

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

豐中霸凌案處分遭調解撤銷 議員揭「不得另行處分」不在調解筆錄

高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同

相關新聞

彰化漁港南北護岸今開工 半半施工降低衝擊

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，終於在今年6月開港啟用，成為縣內漁業發展的重要里程碑。不過關鍵的南北護岸工程因經費不足延...

南投市轉運站變停車場 草屯明年將蓋先導轉運站

南投市轉運站完成購地，將暫作停車場，反觀草屯轉運站靜悄悄，縣議員蔡銘軒今要求縣府說明進度，計畫處長邱紹偉說，草屯轉運站預...

7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

台中市近年積極爭取中央補助推動「道路人行道改善工程」，共核定169案、總經費高達35億元。市議員張芬郁指出，不少新整建的...

小貨車成馬路殺手肇事是大型車3倍 中市4路段名列前茅

台中市9月初大雅區發生小貨車與機車相撞釀一死一傷，引發交通安全關注。市議員陳俞融痛批，小貨車涉入交通事故件數與主要肇事件...

民代批評廚餘運往霧峰 市府改變：霧峰僅收當地家戶廚餘

台中市議員江和樹昨批評市府把廚餘運至霧峰處理不當，並擔心一旦若鳥吃了是否因排泄而造成疫情擴散。江一早再赴霧峰象鼻坑的處理...

台中港缺誘因 先天條件不足

基隆港郵輪商機復甦，預估今年可恢復到疫情前水準，台中港7年來卻無郵輪靠港。航商表示，台中港缺乏郵輪母港優惠誘因，難吸引穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。