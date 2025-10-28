小貨車成馬路殺手肇事是大型車3倍 中市4路段名列前茅

台中市9月初大雅區發生小貨車與機車相撞釀一死一傷，引發交通安全關注。市議員陳俞融痛批，小貨車涉入交通事故件數與主要肇事件數，竟為大型車（砂石車、公車等）的三倍以上，成為台中街頭的「馬路殺手」，要求市府提出具體對策，別讓市民持續暴露於風險中。

交通局長葉昭甫回應，車輛多的地方，車流量多，勢必導致車禍會多。但這些高肇事路口裡大型傷亡少，因為尖峰時段車速慢，大部分都是側撞、擦撞事故型態，道安防制從交通工程、執法面下手，在交通工程相關標誌牌面、車道畫分都持續在做，道安宣導也在學校、長青學苑等各地方宣導。

陳俞融根據市府資料指出，自2023年至今年8月底，小型貨車涉入交通事故件數與主要肇事件數，竟為大型車（砂石車、公車等）的三倍以上，其中「轉彎不讓直行車」長年高居肇事主因。台中市小貨車登記數達12萬6252輛，為六都第一，遠超高雄及台北。光2023年至2024年間，小貨車事故高達3萬4千多件，規模驚人。

她指出，2023年至2025年8月，大型車涉入事故4146件，小貨車則達1萬3114件；其中以小貨車為肇事主因者達7645件，是大型車的3.4倍。肇事熱點連年重複，「北屯區台74線」連兩年高居第一，「五權西路二段」、「太原路三段」、「中清路三段」等路段也名列前茅。

陳俞融批評，市府年年掌握高風險路段卻毫無改善，「所謂滾動檢討根本是原地打轉，滾到讓市民鮮血直流！」她指出，駕駛多在有號誌路口仍違規轉彎，未讓直行車先行，凸顯宣導無效、執法不足。

她要求市府推動「精準宣導」，與貨運公會及企業合作，針對職業駕駛辦理強制回訓講習，將「路口停讓」列為必修課程，並定期公布高風險業者名單，促進社會監督與內部管理，讓駕駛教育落實。

陳俞融強調，市民安全不能只靠口號，市府必須正視小貨車與大型車的安全風險，拿出具體改善方案，別讓勤奮打拼的司機成為威脅用路人生命的未爆彈。

議員陳淑華也指出，台中交通事故死傷數逐年攀升，市府僅強調標線改善與宣導，卻忽視根本原因，應放下官僚傲慢、對症下藥。

蕭隆澤則批評，人行道改善工程若脫離實際路況，反成新肇事點，「有些路口改善比未改善更危險！」呼籲交通局應負起專業責任。

陳雅惠則要求市府針對高風險路段加強監測、執法與駕駛輔導，從教育、設計到管理全面檢討，讓台中道路不再成為安全死角。