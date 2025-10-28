民代批評廚餘運往霧峰 市府改變：霧峰僅收當地家戶廚餘

台中市議員江和樹昨批評市府把廚餘運至霧峰處理不當，並擔心一旦若鳥吃了是否因排泄而造成疫情擴散。江一早再赴霧峰象鼻坑的處理廚餘場，表示市府作法有改變。據了解，環保局在該處僅處理霧峰當地家戶的廚餘，其餘改進烏日焚化爐，廚理仍採多元方式進行。

環保局說，對於在霧峰新收的家戶廚餘，以往即在象鼻坑處理，至於先前已蒐集準備作為養豬使用的廚餘就改在烏日焚化爐處理，整體廚餘處理政策並未改變。至於烏兒吃了廚餘是否因排泄而造成疫情擴散，環保局表示會要求各掩埋場加強廚餘貯坑管理及覆蓋作業，避免鳥類取食。

江和樹今表示，既然台中的養豬場有疫情，台中的廚餘就應該進入焚化爐。為什麼要被指責了才改變政策？霧峰廠已經確定不再收廚餘，但這兩天運往的該怎麼處理？大家關心的、尤其是面對事情的態度才是重點。