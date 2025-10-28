台中非法旅宿增 全國第二高

台中市非法旅宿多，從2021年193家增至2025年上半年222家，5年來不減反增。議員指出，市府應從「列管管理」轉為「積極輔導」。觀旅局指出，3年來輔導16家業者合法，「輔導優先、稽查並行」。

交通部觀光署統計，今年上半年全國旅宿住客人次達3931萬，較去年同期成長近4%，超越疫情前2019年3864萬人次，國旅市場全面復甦。台中非法旅宿逆勢上升，觀光署最新資料顯示，全國列管非法旅宿共1631家，台中市占222家，僅次於台北市，為全國第二高。

議員王立任、黃守達、張玉嬿與謝志忠指出，旅客透過網路與訂房平台訂房，難以辨識合法或非法旅宿，非法業者未通過消防、公安檢查，旅客安全無保障；台中觀光潛力龐大，近三分之一住宿點未合法經營，市府輔導與管理措施不足。

王立任說，新北非法旅宿8.3%、桃園7.4%、台南11.6%、高雄19%，台北、台中突破3成。議員認為，輔導非法旅宿合法化，保障旅客與守法業者權益；觀光需求持續成長，台中市應建立制度化輔導機制，打造安全具競爭力的旅宿市場。

觀旅局長陳美秀回應，目前全國列管非法旅宿1631家，其中台中僅次於台北，主要因觀光市場擴張快速、部分業者尚未完成登記。市府已將「輔導合法」列為重點方向，除持續進行精準稽查與裁罰外，也積極提供業者法規諮詢與轉型協助。她強調，「裁罰只是手段，不是目的」，關鍵在於引導業者走向合法經營。

陳美秀指出，近年市府積極強化旅宿量能，已有8家新旅館開幕，增加近2000間房，期望在供給提升、輔導落實下，逐步降低非法比例、提升整體住宿品質與城市形象。她強調，市府將持續與中央合作推動輔導與稽查並重政策，讓台中旅宿市場朝安全、有序與永續的方向發展。