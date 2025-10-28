台中港缺誘因 先天條件不足

基隆港郵輪商機復甦，預估今年可恢復到疫情前水準，台中港7年來卻無郵輪靠港。航商表示，台中港缺乏郵輪母港優惠誘因，難吸引穩定停靠；台中港務分公司表示，近年減免碼頭碇泊費、旅客服務費等優惠招攬。台中市觀旅局說，郵輪觀光需長期投資，將全力行銷。

基隆港曾為亞洲第二大郵輪客源市場，新冠肺炎疫情後隨國境解封，已見復甦。基隆港務分公司表示，基隆港位在北台灣，往北可發展日本、韓國，以都會面貌為主郵輪產品，往南可發展越南、菲律賓航程。

另外，國人對郵輪旅遊接受漸高，北台灣政經中心民眾消費力較高，成為穩定客源。港方說，基隆港客源市場以本國旅客為主，近年來加強行銷力道，爭取外國人搭機來台轉搭郵輪（Fly-Cruise），期待擴大客源。

基隆港方認為，相較台灣其他港口，基隆港更能吸引國外郵輪觀光客，觀光資源豐富，可分流人潮，除基隆市區景點，還可前往九份、野柳和台北故宮、101大樓等。

台中市觀旅局表示，台中港區原以貨運為主，旅客服務中心缺乏登船廊橋、報關與檢疫動線，泊位深度與長度也無法容納10萬噸級郵輪；郵輪若掛靠，須調派檢疫人員與設備，行政成本高；港區離市區20公里，公共運輸銜接不便，旅客下船後，缺乏接駁、套裝行程，旅遊體驗打折扣。

台中港務分公司表示，近年推動優惠措施，如減免碼頭碇泊費與旅客服務費，並赴日本拜會航商、參與國際展覽論壇，推介中台灣觀光優勢。中市觀旅局科長巫宗霖指出，郵輪旅客多在船上消費，但每次靠港可帶來數千名國際旅客，「若印象良好，下次會專程再訪」。