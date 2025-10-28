聽新聞
台中港缺誘因 先天條件不足

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲邱瑞杰／連線報導

基隆港郵輪商機復甦，預估今年可恢復到疫情前水準，台中港7年來卻無郵輪靠港。航商表示，台中港缺乏郵輪母港優惠誘因，難吸引穩定停靠；台中港務分公司表示，近年減免碼頭碇泊費、旅客服務費等優惠招攬。台中市觀旅局說，郵輪觀光需長期投資，將全力行銷。

基隆港曾為亞洲第二大郵輪客源市場，新冠肺炎疫情後隨國境解封，已見復甦。基隆港務分公司表示，基隆港位在北台灣，往北可發展日本、韓國，以都會面貌為主郵輪產品，往南可發展越南、菲律賓航程。

另外，國人對郵輪旅遊接受漸高，北台灣政經中心民眾消費力較高，成為穩定客源。港方說，基隆港客源市場以本國旅客為主，近年來加強行銷力道，爭取外國人搭機來台轉搭郵輪（Fly-Cruise），期待擴大客源。

基隆港方認為，相較台灣其他港口，基隆港更能吸引國外郵輪觀光客，觀光資源豐富，可分流人潮，除基隆市區景點，還可前往九份、野柳和台北故宮、101大樓等。

台中市觀旅局表示，台中港區原以貨運為主，旅客服務中心缺乏登船廊橋、報關與檢疫動線，泊位深度與長度也無法容納10萬噸級郵輪；郵輪若掛靠，須調派檢疫人員與設備，行政成本高；港區離市區20公里，公共運輸銜接不便，旅客下船後，缺乏接駁、套裝行程，旅遊體驗打折扣。

台中港務分公司表示，近年推動優惠措施，如減免碼頭碇泊費與旅客服務費，並赴日本拜會航商、參與國際展覽論壇，推介中台灣觀光優勢。中市觀旅局科長巫宗霖指出，郵輪旅客多在船上消費，但每次靠港可帶來數千名國際旅客，「若印象良好，下次會專程再訪」。

郵輪 台中市 觀光

相關新聞

創新高！彰化辦台灣設計展人流近784萬 將推線上博物館

台灣設計展「彰化行」昨落幕，彰化縣政府統計，台灣設計展以「彰化行」為主題，累計吸引參觀人流超過783萬9千人次，創下開辦...

台中非法旅宿增 全國第二高

台中市非法旅宿多，從2021年193家增至2025年上半年222家，5年來不減反增。議員指出，市府應從「列管管理」轉為「...

郵輪商機 台中港連7年掛零

全台郵輪觀光疫情後持續復甦，台灣港務公司統計，去年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳5大港口皆有郵輪停靠，基隆港預估可恢復疫情...

台中大安區與日本水俣市締盟 深化友誼攜手推永續發展

台中市大安區與日本熊本縣水俣市今在大安區公所締結友好城市，由大安區長許宏綺與水俣市長高岡利治共同簽署交流協定，互贈紀念禮...

「千個泳池大的掩埋場」蓋在水源地 南投議員轟：恐成下一個堰塞湖

有環保業者申請在南投埔里南港溪上游申設廢棄物掩埋場，地方反對，縣議員今輪番砲轟，直指該場址位居水源地且地質敏感，大規模開...

