郵輪商機 台中港連7年掛零

聯合報／ 記者陳秋雲邱瑞杰／連線報導
基隆港務分公司統計今年國際郵輪旅客人次，研判可恢復疫情前水準。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司統計今年國際郵輪旅客人次，研判可恢復疫情前水準。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供

全台郵輪觀光疫情後持續復甦，台灣港務公司統計，去年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳5大港口皆有郵輪停靠，基隆港預估可恢復疫情前水準，連蘇澳港都有上千名遊客。但台中市議員質疑，台中港7年來進港停靠郵輪掛零，錯失郵輪商機。

台中市觀旅局表示，明年元月將有郵輪靠港，全年預計有4航次。

基隆港郵輪觀光盛行，2019年疫情前達94.6萬人次，隔年爆發新冠肺炎疫情，衝擊郵輪產業；疫情趨緩後國境解封，郵輪觀光逐步回升。基隆港務分公司統計，今年1至9月國際郵輪累計343艘次、76.6萬人次，全年度預估可達440艘次，旅客人次可恢復疫情前水準。

台中市議員楊典忠、林祈烽說，前市長胡志強、林佳龍任內，都有郵輪停靠台中港，帶來遊客與商機，但市長盧秀燕任內都還沒有，去年高調宣布年底有郵輪停靠、帶來2千多名遊客，還保證「有一就有二」，結果因東北季風風浪大，臨時改停高雄港，觀光財也落空。

楊典忠批評，台中港已連7年無郵輪靠港，今年仍掛零，全台郵輪觀光熱潮中唯一的「冷港」；高雄旅遊網設有「郵輪假期」專區，台中觀光網站「大玩台中」連郵輪專頁都沒有。

議員表示，台中港地理位置居中、交通便利，又有豐富的觀光資源，市府若不主動招商、規畫港區動線與觀光配套，將永遠淪為被疫情遺忘的城市。

中市副市長黃國榮表示，過去7年有1艘郵輪嘗試進港，因氣候條件不好轉往他地，將與中央合作，配合行銷與轉乘等配套。觀光局表示，每年都安排踩線團推廣觀光，邀訪國際航商、郵輪協會開闊航線。

觀旅局長陳美秀說，明年元月將有郵輪靠台中港，明年預計有4航次，後年2航次，郵輪協會上周組團來台現勘踩點，未來會再增加。

